Как правильно подобрать размер обуви ребенку, с каким запасом брать ботинки

Как подобрать размер обуви ребенку

Реклама

Правильно подобранная обувь — залог здоровых ножек вашего ребенка. В раннем возрасте стопа активно формируется, и неподходящий размер может привести к деформациям, нарушению походки и даже проблемам с осанкой в будущем. Поэтому, выбирая новую пару туфельок или кроссовок, родителям следует быть особенно внимательными. Рассказываем, как правильно определить размер детской обуви, с каким запасом брать и на что обратить внимание при покупке.

Чтобы определить размер детской обуви нужно правильно измерить детскую стопу.

Как правильно измерить стопу ребенка?

Подготовьте необходимые материалы: лист бумаги, карандаш или ручку, линейку или сантиметровую ленту.

Реклама

Уложите лист бумаги на ровную твердую поверхность (не на ковер).

Попросите ребенка стать на лист бумаги так, чтобы его пятка и длинный пальчик (обычно большой) полностью находились на бумаге. Важно, чтобы ребенок стоял прямо, равномерно распределяя вес тела на обе ноги.

Обведите контур стопы ребенка карандашом или ручкой. Держите карандаш вертикально, плотно прижимая его к стопе.

Измерьте расстояние между самой выступающей пяточной точкой и длинным пальчиком. Это и будет длина стопы вашего ребёнка в сантиметрах.

Реклама

Измерьте обе стопы. Часто размеры правой и левой стопы могут немного отличаться. При выборе обуви ориентируйтесь на большую стопу.

Сравните полученный результат с размерной таблицей производителя обуви. Размерные сетки разных брендов могут несколько отличаться, поэтому всегда лучше сверяться с таблицей конкретного производителя.

Размерная сетка детской обуви

Нижеследующая таблица является ориентировочной и может отличаться у разных производителей. Всегда сверяйтесь с размерной таблицей конкретного бренда.

Длина стопы (см) Европейский размер Украинский размер (ориентировочно) Возраст (ориентировочно) 10.0 — 10.5 17 16 0-6 месяцев 11.0 — 11.5 18 17 6-12 месяцев 12.0 — 12.5 19 18 12-18 месяцев 13.0 — 13.5 20 19 1.5-2 года 13.5 — 14.0 21 20 2-2.5 года 14.0 — 14.5 22 21 2.5-3 года 14.5 — 15.0 23 22 3-3.5 года 15.0 — 15.5 24 23 3.5-4 года 15.5 — 16.0 25 24 4-4.5 года 16.0 — 16.5 26 25 4.5-5 лет 16.5 — 17.0 27 26 5-5.5 лет 17.0 — 17.5 28 27 5.5-6 лет 17.5 — 18.0 29 28 6-6.5 лет 18.0 — 18.5 30 29 6.5-7 лет 18.5 — 19.0 31 30 7-7.5 лет 19.0 — 19.5 32 31 7.5-8 лет 19.5 — 20.0 33 32 8-8.5 лет 20.0 — 20.5 34 33 8.5-9 лет 20.5 — 21.0 35 34 9-9.5 лет

Эта таблица является только ориентиром. Самым точным способом определить размер обуви есть измерение стопы ребенка и сравнение полученных данных с размерной сеткой конкретного производителя.

Реклама

Дополнительные советы по измерению:

Проводите измерения в конце дня, когда стопа ребенка может быть немного отечной после активных игр.

Наденьте на ребенка тонкие носки, если планируете покупать обувь под носок.

Если вы приобретаете зимнюю обувь, измеряйте стопу в толстых носках.

С каким запасом брать ребенку обувь

Кроме точного определения длины стопы, важно учитывать запас (так называемый «ростовой запас») при выборе детской обуви.

Рекомендуемый запас для детской обуви составляет:

Для летней обуви (босоножки, сандалии) — 0,5 — 1 см. Слишком большой запас может привести к скольжению стопы и травмам.

Для демисезонной обуви (ботинки, кроссовки) — 1 — 1,5 см. Этот запас обеспечит комфорт при ношении тонкого носка и позволит стопе немного вырасти.

Для зимней обуви (сапоги, угги) — 1 — 1,5 см. Этот запас необходим для ношения толстого носка или стельки, а также для сохранения тепла.

Важно знать, что слишком большой запас (более 1,5 см) недопустим, поскольку в такой обуви ребенку будет неудобно ходить, стопа не будет должным образом зафиксирована, что может привести к неправильному шествию и травмам.

Реклама

Почему так важно правильно подобрать размер детской обуви

Детская стопа отличается от взрослой. Она более мягкая, хрящевая ткань еще не полностью окостенела, а нервные окончания менее чувствительны к давлению. Это означает, что ребенок может не испытывать дискомфорта от слишком тесной или слишком большой обуви, такая обувь является безопасной для ее здоровья.

Неправильно подобранная обувь может привести к:

Деформации стопы — плоскостопия, косолапости, вальгусной или варусной деформации.

Нарушение кровообращения — слишком тесная обувь сдавливает кровеносные сосуды, что может привести к отекам и холоду в ногах.

Проблем с ногтями — врастание ногтей, деформация ногтевой пластины.

Мозоли и потертости — неподходящий размер или некачественные материалы могут натирать кожу.

Нарушение походки и осанки — неправильное положение стопы при ходьбе может повлиять на развитие мышц и суставов, что в дальнейшем может привести к проблемам с осанкой и болей в спине.

Именно поэтому выбор правильного размера обуви является одним из важнейших аспектов заботы о здоровье детских ножек.

На что еще обратить внимание при выборе детской обуви

Кроме правильного размера и запаса, при выборе детской обуви следует обратить внимание на следующие характеристики:

Реклама

Материалы. Предпочитайте натуральные материалы (кожа, текстиль) как для верха, так и для подкладки обуви. Они обеспечивают хорошую воздухопроницаемость, гигроскопичность и предотвращают тенение ног.

Подошва. Подошва должна быть гибкой, легко сгибаться в передней части стопы, иметь небольшой кольцо (до 1-1,5 см) и нескользкий протектор для обеспечения стойкости.

Задник. Задник должен быть жестким и хорошо фиксировать пятку, предотвращая ее скольжение и искривление.

Застежки. Выбирайте удобные и надежные застежки (липучки, шнуровки, ремешки), позволяющие хорошо зафиксировать обувь на ноге и регулировать ее полноту.

Вес. Детская обувь должна быть легкой, чтобы не утруждать ногу во время ходьбы.

Отсутствие внутренних швов . Внутренние швы могут натирать нежную кожу и вызывать дискомфорт.

Советы по примерке обуви в магазине

Если вы приобретаете обувь в магазине, обязательно возьмите ребенка с собой для примерки.

Попросите ребенка походить в обуви несколько минут, чтобы он мог оценить свой комфорт.

Убедитесь, что пальцы ребенка свободно двигаются внутри обуви и не упираются в носок.

Проверьте, хорошо ли зафиксирована пятка и не скользит ли нога при ходьбе.

Обратите внимание на реакцию ребенка — не жалуется ли он на дискомфорт или боль.

Регулярно проверяйте размер обуви ребенка

Помните, что детская ножка растет очень быстро, особенно в первые годы жизни. Рекомендуется проверять размер обуви ребенка каждые 1-3 месяца для малышей до 3 лет и каждые 3-6 месяцев для детей постарше.

Признаки того, что обувь стала малой:

Ребенок жалуется на тесноту или дискомфорт.

На ногах появляются следы от носков или обуви.

Ребенок начинает ходить на цыпочках или меняет походку.

Вы замечаете, что пальцы ребенка упираются в носок обуви.

Следуя этим простым советам, вы сможете правильно подобрать размер обуви для своего ребенка и обеспечить здоровье и комфорт ножкам на долгие годы. Помните, что экономия на качественной и правильно подобранной детской обуви может иметь негативные последствия для здоровья вашего ребенка в будущем.

Реклама