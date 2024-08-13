Как правильно подрезать грушу, чтобы увеличить урожай в 2-3 раза: сделайте так — и плодов всегда будет море

Конец июля – начало августа идеальный период для обрезки груш. Если все сделать правильно, можно не только сформировать хорошую крону, но значительно увеличить урожайность.

Садоводы утверждают, соблюдая простые правила, можно увеличить урожай груши в 2-3 раза.

Прежде всего следует запомнить, что нужно контролировать рост центрального проводника. За летний период он может слишком сильно вытянуться вверх, поэтому его необходимо укоротить. Как это сделать? Сначала выберите ту высоту, на которой расположена самая низкая ветка, а затем срежьте центральный проводник немного выше. Так вы сформируете компактную крону, дополнительно стимулируя рост боковых веток.

Еще одно важное правило состоит в обрезке ненужных побегов. Например, все побеги, растущие внутрь кроны или вертикально вверх. Не забудьте подрезать и те ветки, которые растут вниз. Так вы сможете улучшить освещенность внутри кроны, обеспечить лучшую циркуляцию воздуха.

Последнее правило связано с корректировкой слишком длинных ветвей. Если есть ветвь, которая по своей длине равна центральному проводнику, ее лучше сразу укоротить. Для этого срезают боковую почку. Так крона будет иметь правильную форму. Дополнительно вы стимулируете рост плодных почек.

Не следует забывать и об обязательном устранении перекрестков. Если есть такие ветки, которые мешают друг другу или перекрещиваются, то их нужно очистить. Так освещенность кроны внутри улучшится, а еще уменьшится риск повреждения веток.

Садоводы также указывают на необходимость формирования плодовых ветвей. Поэтому следует немного укоротить однолетние побеги, оставив длину 30-40 см. Так вы стимулируете формирование плодовых почек и в следующем сезоне будет обильное плодоношение.

Если вы будете соблюдать такие простые правила, то у вас вырастет более раскидистое дерево с правильно сформированной кроной. Это не только улучшит внешний вид груши, но и повысит ее урожайность.

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