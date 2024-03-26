Как правильно "подснежник" или "пролисок": какая она, тайна первоцветов

Как правильно подснежник или пролисок -- кто-то считает, что это названия для одного и того же растения, кто-то -- что "подснежник" является русизмом.

На самом деле это разные первоцветы, они не только цветут в разное время, но и с виду разные, имеют разный цвет.

Чем отличаются подснежник и пролиска, рассказал известный языковед Александр Авраменко.

Подснежник и пролисок отличаются временем появления и цветения. Первыми появляются подснежники, в конце февраля и растут в течение марта-апреля. Пролиски более теплолюбивы и распускаются они на месяц позже.

Различны эти цветы и по внешнему виду. Подснежники расцветают белыми цветами, пролиски "имеют преимущественно мелкие голубые цветочки, поэтому в народе их еще называют "небесниками" или "небовым ключом", — рассказал Авраменко.

"Кстати, подснежники занесены в Красную книгу Украины", — отметил языковед.

Вот так выглядят подснежники

Подснежники

А так пролиски

Подснежник

Подснежники и пролиски — чем еще отличаются первоцветы

Подснежники – это многолетние луковичные растения с одинарным белым цветком. Как отметил Авраменко, появляются в конце февраля. Летом они прячутся под землю до следующего года. После цветения подснежник образует небольшой плод с семенами, которые переносят муравьи, таким образом цветы распространяются по лесу. В Украине цветок имеет еще такие названия: скорозрист, снижноцвит, ярник, скоролисок, галантус.

Интересные факты о подснежниках

Больше всего видов этого цветка можно встретить на Кавказе. Там есть 16 видов подснежников.

У подснежника имеется органическое соединение галантамин. Галантамин используют для лечения остаточных явлений полиомиелита (детского спинномозгового паралича), двигательных нарушений, связанных с нарушением ЦНС и других заболеваний.

Он способен выдержать десятиградусный мороз.

Луковицы подснежника ядовиты.

Подснежник – родственник нарцисса.

Пролиски также относятся к многолетним луковичным цветам, которые появляются ранней весной и преимущественно имеют мелкие голубые цветки. Эти красивые декоративные растения растут преимущественно в лиственных и смешанных лесах. Они являются ценным медоносом для ранних насекомых.

Интересные факты о пролисках:

В древние времена из сока пролиска делали клей.

Применяется в настоях от простуды и гриппа.

Цветки обычно синего цвета, но встречаются розовые, белые и фиолетовые. Растения, как правило, цветут весной, но встречаются и цветущие осенью.

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