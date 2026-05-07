Как правильно поливать помидоры, чтобы они росли быстрее и давали больший урожай

Томаты

Правильный полив может существенно повлиять на рост помидоров и будущий урожай. Садоводы и ученые все чаще советуют отказаться от ежедневного поверхностного увлажнения в пользу медленного и глубокого полива у корня растения.

Об этом сообщило издание Express.

Речь идет о методе, при котором вода не распыляется по листьям или верхнему слою почвы, а постепенно проникает непосредственно к корневой системе. Такой подход давно используют опытные огородники, однако в последнее время его эффективность подтверждают и исследования.

Специалисты объясняют, что поверхностный полив создает лишь временную влагу в верхнем слое почвы. Из-за этого корни помидоров остаются неглубокими и слабыми, а само растение тяжелее переносит жаркую погоду или недостаток воды.

Зато глубокий полив позволяет влаге проникать в почву примерно на 15-20 сантиметров. Это стимулирует корни расти глубже, где они могут получать больше питательных веществ и лучше удерживать влагу. Благодаря этому растения становятся более устойчивыми и развиваются активнее.

В Королевском садоводческом обществе (RHS) рекомендуют регулярно поливать помидоры именно у основания растения. Там отмечают, что неравномерный или недостаточный полив может вызвать ряд распространенных проблем, среди которых растрескивание плодов и гниение верхушек цветков. Такие повреждения не только ухудшают качество плодов, но и могут замедлять общее развитие растения.

Эффективность глубокого полива подтверждают и научные исследования. В материалах, опубликованных через ScienceDirect, говорится о том, что контролируемое более глубокое орошение положительно влияет на развитие корневой системы, а также может повышать урожайность помидоров.

Ученые объясняют: хорошо развитые корни помогают растению эффективнее поглощать воду и питательные вещества. В результате помидоры растут быстрее и формируют более крепкие кусты.

Садоводы, которые используют этот метод, часто сочетают его с утренним поливом. Это позволяет уменьшить испарение воды в жаркую часть дня и помогает растениям дольше оставаться увлажненными. Дополнительно рекомендуют использовать мульчу вокруг основания растения, чтобы удерживать влагу в почве и поддерживать стабильную температуру.

Отдельно эксперты отмечают: полива листьев следует избегать. Избыток влаги на листьях может создавать благоприятные условия для грибковых заболеваний, в частности фитофтороза, который способен быстро повредить или даже уничтожить растения помидоров.

