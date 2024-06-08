Как правильно поливать томаты в жару: запомните четыре основных правила

Конец мая и начало июня в некоторых регионах Украины оказались очень жаркими. Это заставляет огородников принимать меры, чтобы защитить растения от солнечных ударов и удушья.

Особенно важно пересмотреть стратегию полива томатов. Ведь эта культура очень не любит жары и сухой почвы.

Поливку нужно проводить чаще

Если в теплую погоду поливать томаты можно раз в 3-4 дня, то при серьезном повышении температуры воздуха лучше перейти к новой схеме полива раз в 2 дня.

Правильно подбирайте количество воды

Многие огородники в жару забывают, что количество воды также нужно увеличивать. Хотя здесь важно не прогадать. Если будет серьезный избыток, томаты начнут трескаться, станут "водянистыми" и более уязвимыми ко многим болезням. Когда воды мало, возникнет проблема с плодоношением. Для того чтобы получить урожай, нужно соблюдать определенные нормы: низкорослым кустам хватит одной воронки воды на куст, среднерослым уже нужно две, а высокорослым — три.

Теплая вода – это главное

Томаты ни в коем случае не следует поливать холодной водой. Особенно когда на улице стоит жаркая погода. Из-за резкого изменения температуры состояние растений значительно ухудшится. Очень важно, чтобы температура воды примерно равнялась температуре окружающей среды.

Поливать можно только под корень

Томаты нельзя поливать сверху на листья, ведь это приведет к появлению ожогов из-за сильного солнца. Избегайте попадания жидкости на стебли и листья, поливайте помидоры только под корень.

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