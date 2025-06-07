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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Как правильно пользоваться дезодорантом, чтобы не потеть: эти две ошибки допускают почти все

Дезодорант уже давно стал частью ежедневной рутины. Но задумывались ли вы когда-нибудь, как правильно им пользоваться? Эксперты рассказали, какие действия могут вдвое снизить его эффективность.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как правильно пользоваться дезодорантом для подмышек

Как правильно пользоваться дезодорантом для подмышек / © Pixabay

О своих советах рассказал Оливер Батист, соучредитель британского бренда натуральных дезодорантов Make Waves.

Как отметил эксперт, большинство людей допускают типичные ошибки в количестве средства, которое они наносят на кожу подмышек.

Так, например, большинство из нас делает по 5-10 мазков дезодоранта на каждую подмышку. Если так делать, то средство будет высыхать гораздо дольше, а потому на одежде остаются неприятные пятна.

Батист утверждает, что шариковый дезодорант или стык эффективно наносить по 2-3 движения на каждую подмышку. Большее количество в этом случае не означает более эффективной работы. Хотя некоторые действительно так считают.

Если вы используете аэрозольные дезодоранты, то хватит трех нажатий на каждую подмышку.

Второе распространенное заблуждение связано с тем, сколько раз в день можно наносить дезодорант на кожу. Оливер Батист отмечает, что в жаркие дни возникает желание нанести средство дважды, а то и трижды в день, чтобы освежиться. Однако это не всегда приносит желаемый эффект.

Если вы просто нанесете свежий мазок дезодоранта на старый, не очищая предварительно подмышки, то это снизит его эффективность и еще принесет нежелательное раздражение кожи.

При необходимости повторно нанести дезодорант, сначала очистите подмышку теплой водой или влажной салфеткой, а затем сделайте 1-2 мазка.

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Дата публикации
Количество просмотров
91
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