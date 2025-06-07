Как правильно пользоваться дезодорантом, чтобы не потеть: эти две ошибки допускают почти все

Как правильно пользоваться дезодорантом для подмышек / © Pixabay

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О своих советах рассказал Оливер Батист, соучредитель британского бренда натуральных дезодорантов Make Waves.

Как отметил эксперт, большинство людей допускают типичные ошибки в количестве средства, которое они наносят на кожу подмышек.

Так, например, большинство из нас делает по 5-10 мазков дезодоранта на каждую подмышку. Если так делать, то средство будет высыхать гораздо дольше, а потому на одежде остаются неприятные пятна.

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Батист утверждает, что шариковый дезодорант или стык эффективно наносить по 2-3 движения на каждую подмышку. Большее количество в этом случае не означает более эффективной работы. Хотя некоторые действительно так считают.

Если вы используете аэрозольные дезодоранты, то хватит трех нажатий на каждую подмышку.

Второе распространенное заблуждение связано с тем, сколько раз в день можно наносить дезодорант на кожу. Оливер Батист отмечает, что в жаркие дни возникает желание нанести средство дважды, а то и трижды в день, чтобы освежиться. Однако это не всегда приносит желаемый эффект.

Если вы просто нанесете свежий мазок дезодоранта на старый, не очищая предварительно подмышки, то это снизит его эффективность и еще принесет нежелательное раздражение кожи.

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При необходимости повторно нанести дезодорант, сначала очистите подмышку теплой водой или влажной салфеткой, а затем сделайте 1-2 мазка.