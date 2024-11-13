Как правильно пользоваться капсулами для стирки: почти все совершают одинаковые ошибки

Капсулы для стирки стали незаменимыми помощниками, которые помогают быстро и эффективно отстирать достаточно стойкие загрязнения. Однако если их применять неправильно, можно повредить одежду и машинку.

В первую очередь, говорят специалисты, очень важно обращать внимание на состав капсул для стирки. В них должны содержаться только натуральные компоненты, которые не нанесут вреда окружающей среде и вашим вещам.

Хранить капсулы для стирки рекомендуется в сухом месте, подальше от детей. Если капсула была повреждена, ее нельзя использовать.

Используя капсулы для стирки, очень важно соблюдать определенные правила, тогда вы не навредите своей стиральной машинке и тканям. Конечно, как и с любым средством, перед применением следует прочесть инструкцию. Производитель указывает, для какого типа стирки подходят именно эти капсулы, какую температуру воды следует выбрать.

Также важно запомнить, что капсулы для стирки нельзя использовать для коротких циклов стирки. За это время они не успевают полностью раствориться в воде, поэтому могут оставить следы на одежде и даже засорить трубы.

Капсулы для стирки не подходят для шерсти или деликатных тканей. Они могут повредить их. Также не перегружайте стиральную машину, если собираетесь использовать это средство — тогда капсула не растворится полностью.

Чтобы капсула быстрее растворилась во время стирки, ее лучше положить на дно барабана, а сверху выложить грязное белье.

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