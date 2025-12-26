Как правильно пользоваться микроволновкой: 4 опасные ошибки

Микроволновая печь / фото иллюстративное / © Архів

Микроволновая печь стала неотъемлемой частью нашей кухни: мы используем ее для быстрого перекуса или приготовления попкорна, даже не задумываясь над процессом. Однако эксперты утверждают, что большинство пользователей годами допускают одни и те же ошибки, используя микроволновую печь неправильно.

Об этом пишет Daily Mail

Для многих из нас верхняя панель микроволновки служит дополнительной полкой для фруктов, бумажных полотенец или сборников рецептов.

Однако специалисты сервиса «Cookology» отмечают, что такая привычка может быть опасной и нести скрытые риски для вашего дома.

«Владельцы компактных кухонь часто пытаются сэкономить место, превращая крышку микроволновки в импровизированную полку», — отмечают эксперты.

По словам специалистов, однако такая эксплуатация перекрывает доступ воздуха к вентиляции, что провоцирует критический перегрев устройства. Это не только сокращает срок службы техники, но и создает реальную угрозу возгорания.

Для того, чтобы убедиться, правильно ли вы пользуетесь микроволновой печью, эксперты «Cookology» назвали самые распространенные ошибки, которые вы скорее всего совершаете ежедневно.

1. Использование опасных контейнеров

Обычно всем известно, что металлические предметы нельзя ставить в микроволновую печь.

Однако, как отмечает бренд «Cookology», опасность кроется не только в кусочках фольги или металлических завязках.

Специалисты предупреждают, что нагрев пластика также может быть вредным.

«Если пластиковый контейнер не предназначен для микроволновки, он может выделять в пищу химические вещества. Это особенно вероятно, когда вы разогреваете жирные или масляные блюда», — отмечают в «Cookology».

2. Несвоевременное помешивание блюда

Несмотря на то, что большинство микроволновых печей сейчас оснащены поворотными подставками, они не всегда равномерно разогревают пищу.

Эксперты отмечают, что важно регулярно ставить микроволновую печь на паузу, для того, чтобы перемешать пищу.

«Перемешивание пищи посередине приготовления или разогрева в микроволновой печи обеспечивает более безопасные результаты. Особенно важен этот процесс во время разогрева риса, мяса или остатков пищи», — отметили в «Cookology».

Важно регулярно ставить микроволновую печь на паузу, для того, чтобы перемешать пищу / © pixabay.com

3. Вы слишком плотно закрываете контейнеры

Важно накрывать пищу в микроволновой печи — как для равномерного приготовления, так и для избежания брызг.

Однако вам необходимо убедиться, что вы не закрываете контейнеры слишком плотно.

«Так же важно оставить небольшой промежуток между контейнером и его крышкой для выхода пара», — пояснили специалисты «Cookology».

Полностью герметичные крышки могут вызвать накопление давления, что в свою очередь может привести к деформации контейнера или отрыву крышки.

Важно накрывать пищу в микроволновой печи — как для равномерного приготовления, так и для избежания брызг / © Фото из открытых источников

Даже такие контейнеры, которые пригодны для использования в микроволновой печи, могут повредиться в том случае, если крышка затянута слишком плотно.

Для того, чтобы безопасно разогреть пищу в микроволновой печи, вам необходимо накрывать контейнер крышкой не слишком плотно.

4. Игнорирование чистоты

Несмотря на то, что чистка микроволновой печи кажется многим скучной и сложной задачей, ее значение для гигиены трудно переоценить, как утверждают эксперты «Cookology».

«Грязная микроволновая печь поглощает больше энергии и работает менее эффективно. Брызги пищи также увеличивают риск появления неприятных запахов и дыма», — пояснили эксперты.

В то же время специалисты советуют избегать таких чистящих средств, содержащих отбеливатель или другие растворы на основе аммиака.

Важно своевременно мыть микроволновую печь

«В закрытом пространстве, таком как микроволновая печь, эти средства могут оставлять токсичные испарения, которые могут загрязнить вашу пищу», — добавили в «Cookology».

