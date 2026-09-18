Как правильно пользоваться ящиками для овощей и фруктов в холодильнике: высокая и низкая влажность

Как правильно хранить овощи и фрукты в холодильнике / © pexels.com

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На самом деле ящик для овощей в холодильнике — это не просто удобный контейнер. Он помогает создать особые условия хранения и поддерживать требуемый уровень влажности. А в некоторых моделях холодильников влажность можно даже регулировать.

Правильное использование этих отсеков помогает овощам и фруктам дольше оставаться свежими, хрустящими и сочными. Разберемся, как работает ящик для овощей и фруктов, что означает режимы высокой и низкой влажности и какие продукты не следует хранить вместе.

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Для чего нужен ящик для овощей в холодильнике

Основное предназначение такого ящика — создать оптимальные условия для хранения свежих овощей, фруктов и зелени.

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В обычной холодильной камере воздух может быть достаточно сухим. Поэтому продукты, содержащие много воды, постепенно теряют влагу. Зелень увядающая, листья салата становятся мягкими, а некоторые овощи теряют упругость.

Закрытый ящик помогает удерживать больше влаги вокруг продуктов. Именно поэтому он особенно хорошо подходит для зелени и овощей, склонных к быстрому увяданию.

Во многих холодильниках также есть специальный регулятор влажности. Обычно это небольшой ползунок с отметками типа High/Low или символами фруктов и овощей.

И им действительно следует пользоваться.

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Как работает регулятор влажности в холодильнике

Принцип работы достаточно прост: регулятор открывает или закрывает вентиляционное отверстие ящика.

Высокая влажность (High) означает, что вентиляционное отверстие преимущественно закрыто. Воздух выходит медленнее, поэтому внутри сохраняется больше влаги.

Низкая влажность (Low) означает, что вентиляционное отверстие открыто. Воздух циркулирует активнее, а лишняя влага и газы, выделяющие некоторые фрукты, могут выходить наружу.

Если у холодильника есть два ящика с регуляторами, удобно установить в одном высокую, а в другом — низкую влажность.

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Таким образом, можно разделить овощи и фрукты в соответствии с их потребностями.

Что сохранять при высокой влажности

Высокая влажность лучше всего подходит продуктам, которые быстро теряют воду и увядают.

В первую очередь это:

листовой салат;

шпинат;

рукола;

петрушка;

укроп;

кинза и другая зелень;

брокколи;

спаржа;

морковь;

редис;

другие листовые и тонкокожие овощи.

Закрытый вентиляционный проем помогает удерживать влагу внутри ящика, благодаря чему продукты медленнее обезвоживаются.

Особенно это заметно на зелени. Если листья быстро становятся вялыми после нескольких дней в холодильнике, проблема может быть не в температуре, а в недостаточной влажности.

В то же время излишек воды тоже нежелателен. Если вы моете зелень или салат перед хранением, их нужно хорошо просушить. Капли воды на листьях могут способствовать более быстрой порче.

Что хранить при низкой влажности

Низкая влажность подходит прежде всего фруктам, которые при созревании активно выделяют этилен.

К ним относятся:

яблоки;

груши;

персики;

нектарины;

сливы;

авокадо;

дыни;

бананы;

помидоры.

В режиме низкой влажности вентиляционное отверстие остается открытым, поэтому этилен не скапливается внутри контейнера.

Это важно не только для фруктов. Этилен может ускорять созревание и старение других чувствительных к нему продуктов.

Именно поэтому складывать все овощи и фрукты в один ящик — не самая лучшая идея.

Что такое этилен и почему он важен

Этилен — природный газообразный растительный гормон, участвующий в процессе созревания плодов.

Благодаря ему жесткая груша постепенно становится мягкой, а зеленый банан — желтым и сладким.

Но есть нюанс: продукты, активно выделяющие этилен, могут ускорить старение продуктов, чувствительных к нему.

К примеру, если положить много фруктов, выделяющих этилен, рядом с листовой зеленью, последняя может терять свежесть быстрее.

Поэтому один из самых простых принципов организации холодильника звучит так: овощи и зелень, чувствительные к этилену, лучше отделять от активно выделяющих его фруктов.

Как правильно разложить овощи и фрукты в двух ящиках

Если в вашем холодильнике два ящика с регулировкой влажности, используйте их по-разному.

Первый ящик — высокая влажность: зелень, салат, брокколи, спаржа, морковь и другие легко увядающие овощи.

Второй ящик — низкая влажность: яблоки, груши, персики, сливы, нектарины и другие фрукты, выделяющие этилен.

Такое простое разделение помогает создать для разных продуктов более подходящие условия.

Что делать, если в холодильнике нет регулятора влажности

Не все холодильники позволяют устанавливать высокую или низкую влажность. Это не значит, что правильно организовать хранение невозможно.

Если ящик плотно закрывается и не имеет вентиляционного регулятора, в нем обычно удерживается относительно высокая влажность. Поэтому его целесообразно использовать для быстро увядающих зелени и овощей.

Фрукты, активно выделяющие этилен, лучше держать отдельно в месте с лучшей циркуляцией воздуха.

Если ящик только один, главное правило — не смешивать без надобности большое количество фруктов, выделяющих этилен, с чувствительными к нему овощами и зеленью.

Как правильно организовать ящик для овощей

Даже правильно настроенная влажность не поможет, если о продуктах просто забыть.

Поэтому следует придерживаться принципа: то, что нужно съесть первым, должно лежать впереди.

Продукты с более коротким сроком хранения размещайте поближе к передней части ящика, а те, что могут лежать дольше, — позади.

Так вы чаще будете видеть продукты, которые нужно использовать в ближайшее время, и меньше пищи будет попадать в мусорку.

Не следует также переполнять ящики. Продуктам требуется пространство для циркуляции воздуха, а чрезмерно плотная укладка затрудняет контроль их состояния.

Распространенные ошибки при хранении овощей и фруктов

Одна из самых частых ошибок — использовать нижние ящики как универсальное место для всех продуктов.

Еще одна — установить регулятор влажности в определенное положение и больше никогда его не менять, независимо от того, что лежит внутри.

Также нежелательно складывать вместе продукты с совершенно разными потребностями. К примеру, листовой зелени нужна влажная среда, тогда как фруктам, выделяющим много этилена, более полезна вентиляция.

И наконец, регулярно проверяйте запасы. Один испорченный фрукт или овощ может негативно повлиять на лежащие рядом продукты.

Главное правило хранения овощей и фруктов

Запомнить принцип работы ящиков можно очень просто: высокая влажность для увядающего; низкая влажность — для того, что выделяет этилен.

Зелень и много овощей нужно оградить от потери влаги, поэтому им подходит закрытый ящик с высокой влажностью.

Фруктам, выделяющим этилен, напротив, требуется вентиляция, поэтому их лучше сохранять при низкой влажности.

Правильное использование ящиков холодильника занимает всего несколько минут, но может помочь дольше хранить свежие продукты, реже выбрасывать испорченные овощи и фрукты и экономнее использовать купленные продукты.

FAQ

Зачем нужен ящик для овощей в холодильнике?

Ящик создает отдельную среду для хранения свежих продуктов и помогает контролировать потерю влаги. В моделях с регулятором можно дополнительно изменять циркуляцию воздуха в зависимости от того, какие продукты хранятся внутри.

Что значит регулятор влажности в холодильнике?

Регулятор управляет вентиляционным отверстием ящика. В режиме высокой влажности отверстие закрывается или почти закрывается, благодаря чему влага удерживается внутри. В режиме низкой влажности вентиляция открыта и воздух циркулирует активнее.

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