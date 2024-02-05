Как правильно посадить клубнику на рассаду в феврале: чтобы растения будут крепкими и здоровыми

Если хочется как можно раньше получить спелые и вкусные плоды со своих грядок, то уже в феврале следует начать высаживать клубнику на рассаду.

Как вырастить рассаду клубники в домашних условиях

Подготовка почвы

Сначала готовим почву для рассады, она должна быть рыхлой и рассыпчатой, но не перенасыщенной удобрениями.

Специалисты советуют использовать следующие варианты почвы для рассады клубники:

3 части компоста или перегноя, 3 части огородной земли и пол части древесной золы,

2 части дерновой земли и по 1 части торфа и песка,

3 части песка и 5 частей перегноя,

по 3 части торфа и песка и 4 части вермикулита,

3 части песка и по 1 части огородной земли и перегноя.

После того как тщательно перемешаете ингредиенты, почву нужно обеззаразить. В течение 30 минут прокалить в духовке при температуре 150 ºC, проморозить или пролить крепким раствором марганцовки. После обеззараживания почву помещают на несколько недель в теплое место, чтобы в нем появились и размножились полезные семена бактерии.

Выращивание рассады из семян

Обеззараживаем посевной материал – семена помещаем на 30 мин в раствор марганцовки, ( 0,5%), затем тщательно промываем в чистой воде.

Проводим стратификацию. Выкладываем семена на увлажненную полотняную салфетку, накрываем такой же влажной салфеткой, затем сворачиваем ткань в рулон, помещаем в пластиковый контейнер. Контейнер держим 2 дня в тепле, после чего кладем его на 2 недели в ящик для овощей холодильника. Нужно следить, чтобы салфетки не пересыхали — проветривать его и впрыскивать водой, а перед посевом немного подсушить.

Как посеять семена клубники на рассаду

Обеззараженную почву для рассады уложите в вымытую раствором марганцовки тару, уплотните и увлажните ее.

Разложите семена по поверхности рядами с интервалом в 3-4 см с помощью влажной зубочистки. Не закладывайте семена, потому что они прорастают на свете.

Накройте емкость прозрачной пластиковой крышкой с маленькими отверстиями для воздухообмена и поставьте в светлое и теплое место, куда не попадают прямые солнечные лучи.

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