Как правильно посеять укроп под зиму, чтобы в начале весны лакомиться зеленью со своего огорода

Когда сеять укроп осенью / © Pixabay

Посев укропа осенью — это простой способ получить раннюю, сочную и ароматную зелень без лишних хлопот весной. Пока другие огородники будут только готовить грядки, на вашем столе уже будет молодой ароматный укроп. Главное, знать, когда именно сеять, как подготовить семена и почву и чем защитить посевы от морозов.

Когда лучше сеять укроп под зиму

Оптимальное время для посева осенью — после наступления стабильных холодов, когда температура воздуха днем держится в пределах 0…+3 °C, а ночью появляются легкие заморозки. Если посеять раньше, семена могут прорасти осенью и погибнуть от мороза. Лучший период — середина ноября, это будет зависеть от региона.

Как подготовить грядку для укропа

Выбирайте солнечное место, с легким суглинистым или черноземным грунтом.

Грядку желательно подготовить заранее. Землю перекопайте, удалите сорняки и разровняйте поверхность.

Добавьте перепревший компост или перегной — по 3-4 кг на квадратный метр.

Осенью грядку не поливайте, избыток влаги может повредить семена во время морозов.

Как правильно подготовить семена

В отличие от весеннего посева, семена для посадки осенью не нужно замачивать и проращивать. Напротив, они должно оставаться сухими, чтобы не проросли до зимы. Для надежности можно выбрать холодостойкие сорта:

«Грибовский»;

«Кибрай»;

«Ришелье».

Как правильно сеять укроп осенью, чтобы быстро взошел весной

В подготовленной сухой земле сделайте бороздки глубиной до 3 сантиметров.

Посейте семена немного гуще, чем весной, часть может не взойти.

Сверху засыпьте сухой землей или песком, смешанным с перегноем.

Когда выпадет первый снег, накройте этой смесью грядку. Это будет естественный утеплитель, который сохранит семена до весны.

Как ухаживать за грядкой с укропом весной

Когда сойдет снег и земля прогреется, семена начнут прорастать сами. Поливать укроп следует только в меру, потому что избыток влаги делает зелень водянистой.

Для пышной зелени раз в две недели можно подкормить грядку настоем древесной золы или биогумусом.