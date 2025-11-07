- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 2 мин
Как правильно посеять укроп под зиму, чтобы в начале весны лакомиться зеленью со своего огорода
Когда и как сажать укроп, как подготовить почву и семена, чем укрыть грядку, чтобы урожай был обильным и ароматным: советы опытных огородников.
Посев укропа осенью — это простой способ получить раннюю, сочную и ароматную зелень без лишних хлопот весной. Пока другие огородники будут только готовить грядки, на вашем столе уже будет молодой ароматный укроп. Главное, знать, когда именно сеять, как подготовить семена и почву и чем защитить посевы от морозов.
Когда лучше сеять укроп под зиму
Оптимальное время для посева осенью — после наступления стабильных холодов, когда температура воздуха днем держится в пределах 0…+3 °C, а ночью появляются легкие заморозки. Если посеять раньше, семена могут прорасти осенью и погибнуть от мороза. Лучший период — середина ноября, это будет зависеть от региона.
Как подготовить грядку для укропа
Выбирайте солнечное место, с легким суглинистым или черноземным грунтом.
Грядку желательно подготовить заранее. Землю перекопайте, удалите сорняки и разровняйте поверхность.
Добавьте перепревший компост или перегной — по 3-4 кг на квадратный метр.
Осенью грядку не поливайте, избыток влаги может повредить семена во время морозов.
Как правильно подготовить семена
В отличие от весеннего посева, семена для посадки осенью не нужно замачивать и проращивать. Напротив, они должно оставаться сухими, чтобы не проросли до зимы. Для надежности можно выбрать холодостойкие сорта:
«Грибовский»;
«Кибрай»;
«Ришелье».
Как правильно сеять укроп осенью, чтобы быстро взошел весной
В подготовленной сухой земле сделайте бороздки глубиной до 3 сантиметров.
Посейте семена немного гуще, чем весной, часть может не взойти.
Сверху засыпьте сухой землей или песком, смешанным с перегноем.
Когда выпадет первый снег, накройте этой смесью грядку. Это будет естественный утеплитель, который сохранит семена до весны.
Как ухаживать за грядкой с укропом весной
Когда сойдет снег и земля прогреется, семена начнут прорастать сами. Поливать укроп следует только в меру, потому что избыток влаги делает зелень водянистой.
Для пышной зелени раз в две недели можно подкормить грядку настоем древесной золы или биогумусом.