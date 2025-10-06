Как правильно постирать пуховик или зимнюю куртку дома, чтобы не потеряли форму, цвет и тепло

Любимая зимняя куртка — это настоящее спасение в холодный сезон. Но после нескольких месяцев ношения на верхней одежде появляются пятна, пыль и следы влаги. Многие боятся стирать такие вещи дома, ведь есть риск, что после стирки пух собьется, форма испортится, а цвет потускнеет. Однако если знать правильную технологию, вы легко справитесь с этой задачей без химчистки.

Правильная подготовка. Прежде чем класть пуховик в стиралку, проверьте карманы, застегните все молнии, кнопки и пуговицы. Если есть меховой воротник или декор, лучше их снять. Большие пятна следует обработать мягким мылом или специальным средством, это поможет избежать появления разводов после стирки.

Температура и режим стирки. Большинство ошибается, выбирая обычный режим. Для пуховиков подходит только деликатная стирка с температурой не выше 30°C. Не используйте порошок, лучше брать жидкий гель для мембранных или пуховых изделий. Порошок не растворяется полностью и оставляет пятна, из-за чего пух может слипнуться.

Секрет шариков в барабане. Чтобы пух не собрался в комки, положите в барабан 3-4 теннисных мячика или специальные шарики для стирки. Они помогают равномерно распределить наполнитель при вращении. Это один из главных секретов, который используются даже в профессиональных химчистках.

Главное правило сушки. После стирки не отжимайте пуховик слишком сильно, достаточно минимального режима или ручного отжима. Затем положите вещь горизонтально на полотенце в хорошо проветриваемом помещении. Во время сушки периодически встряхивайте пуховик и распределяйте наполнитель руками. Это поможет избежать образования комков и сохранит объем куртки. Не сушите около батареи или на прямом солнце, от этого ткань может потерять цвет, а наполнитель испортится.