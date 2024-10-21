Как правильно принимать витамин D осенью: объяснение

Дефицит витамина D является глобальной проблемой, и в Украине от него страдают около 90% людей всех возрастов.

Почти 90% украинцев подвержены риску дефицита витамина D. Этот витамин все больше привлекает большое внимание благодаря своей роли в иммунном здоровье, в частности, относительно COVID-19. Кроме того, он необходим для здоровья костей и протекания многих важнейших процессов во всем организме.

Как правильно принимаем витамин D осенью – рассказываем дальше.

Что такое витамин D и как его синтезирует организм

Витамин D – витаминоподобное вещество, а точнее, стероидный прогормон. Витамин D существует в двух видах: эргокальциферол (витамин D2), поступающий в организм только с пищей, и холекальциферол (витамин D3), который производится в коже после воздействия ультрафиолета.

Основная и наиболее масштабная функция витамина D – стимуляция, а также усвоение кальция и фосфора, которые оказывают огромное влияние на правильное формирование костей у детей и младенцев. Стимулируя выработку определенных белков в кишечнике, витамин D3 значительно облегчает связывание, а затем транспортировку кальция в кровь.

Кроме того, холекальциферол оказывает влияние на повышенную активность остеокластов в костях. Конечным результатом является повышение уровня кальция в крови, а также стимуляция правильного формирования и минерализации костей.

Чем чревато дефицит витамина D

Дефицит витамина D является глобальной проблемой, и в Украине от него страдают около 90% людей всех возрастов.

Острый дефицит витамина может сопровождаться рядом таких последствий, как:

рахит у детей;

остеопения и остеопороз;

повышенный риск переломов костей;

вторичный гиперпаратиреоз;

нервно-мышечные расстройства;

выпадение волос и ломкость ногтей.

Как принимать витамин D

Многие специалисты советуют уже с начала октября начинать прием витамина D – монодобавки или в составе комплексных витаминов. Согласно ВОЗ, холекальциферол и эргокальциферол рекомендуется употреблять в такой суточной дозе:

новорожденные 0-6 месяцев: 400 МЕ независимо от способа кормления;

дети 6-12 месяцев: 400-600 МЕ в зависимости от суточной дозы витамина D, принимаемой во время еды;

дети (1-10 лет): 600-1000 МЕ;

подростки (11-18 лет): 800-2000 МЕ;

взрослые (19-65 лет): 800-2000 МЕ;

пожилые люди (> 65-75 лет) и люди с темной кожей: 800-2000 М;

пожилые люди (> 75 лет): 2000-4000 МЕ, как правило, в течение года из-за снижения абсорбции из желудочно-кишечного тракта и изменения метаболизма витамина D;

беременные и кормящие женщины: 2000 МЕ, но перед приемом проверить уровень витамина в крови.

Источников витамина D зимой и осенью

Второй, самый оптимальный источник витамина D, кроме ультрафиолета – это правильное питание. Было обнаружено, что больше всего этого витамина содержится в следующих продуктах:

рыба (свежий угорь, дикий лосось, горбуша, сардина);

яичный желток;

молоко козье;

печень трески.

Витамин D в основном находится в продуктах животного происхождения, к сожалению, мы не найдем его во фруктах или овощах.