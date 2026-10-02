Как правильно прочистить унитаз вантузом: сантехники назвали ошибку, которая может привести к протечке

Как прочистить унитаз, если вода стоит / © ТСН

Реклама

Эксперты рассказали Martha Stewart, как правильно прочистить унитаз вантузом, какой инструмент для этого лучше выбрать и когда следует прекратить самостоятельные попытки и обратиться в сантехнику.

Что делать, если забился унитаз

Если забился унитаз и вода не уходит, в первую очередь не следует повторно нажимать кнопку слива. Это может привести к тому, что вода поднимется еще выше и перельется через край.

Реклама

Перед тем как прочистить забитый унитаз, уберите рядом лежащие вещи, а пол вокруг него застелите старыми полотенцами. Также желательно одеть резиновые перчатки.

Реклама

Если чаша полностью наполнена водой, не начинайте сразу работать вантузом. Специалист по сантехнике Палмер Корвин советует подождать, пока уровень воды не опустится примерно до половины чаши. Это снизит риск переливания воды через край.

Какой вантуз лучше для унитаза

Чтобы пробить засор в унитазе, важно использовать соответствующий вантуз.

Палмер Корвин рекомендует модель типа «гармошка», форма которой позволяет плотнее прилегать к сливному отверстию. Благодаря этому создаются более сильное всасывание и давление, необходимые для устранения засорения.

В то же время, сантехник Джон Ахоян обращает внимание, что альтернативой вантузу может быть специальный сантехнический трос для унитаза. По его словам, чрезмерное давление вантузом потенциально способно нарушить герметичность уплотнительного кольца у основания унитаза.

Реклама

Как правильно прочистить унитаз вантузом

Если вы решили прочистить унитаз в домашних условиях, то правильная техника имеет большое значение.

Поставьте вантуз точно над сливным отверстием. Его резиновая часть должна быть устремлена вниз и полностью закрывать отверстие. Основная задача — создать герметичное уплотнение, благодаря которому возникнет всасывание, способное сдвинуть засор.

Затем двигайте вантуз вверх и вниз примерно 30 секунд. Движения должны быть достаточно сильными, но не слишком агрессивными.

Именно здесь, по словам сантехников, люди часто допускают ошибку.

Реклама

Слишком интенсивная работа вантузом может повредить уплотнение между унитазом и полом, что впоследствии способно вызвать протекание. Поэтому важна не максимальная сила, а сохранение герметичного контакта вантуза со сливным отверстием.

После завершения осторожно извлеките вантуз и подождите, пока вода стечет. Если это произошло, можно совершить один пробный ливень.

Как пользоваться вантузом, чтобы создать правильное давление

Есть еще одна уловка, которая поможет устранить засор в унитазе.

В чаше должно быть достаточно воды, чтобы резиновая часть вантуза была погружена. Эксперт по сантехнике Джордан Бенджамин советует вводить вантуз в воду под углом примерно 45 градусов. Это помогает уменьшить количество остающегося воздуха.

Первое движение вниз лучше сделать осторожно. Его задача — вытеснить остатки воздуха и создать герметичное уплотнение вокруг слива.

Понять, что все сделано правильно, можно за сопротивлением, которое будет ощущаться при движении вантуза вверх.

Когда нужно вызвать сантехника

Не каждое засорение можно устранить самостоятельно. Если вы пытаетесь пробить унитаз около пяти минут, но вода все равно не уходит или ее уровень не уменьшается, специалисты советуют остановиться.

Последующие попытки или повторное смывание могут привести к переполнению чаши. Кроме того, проблема может быть не в самом унитазе, а гораздо глубже в канализационной трубе.

Обратиться к сантехнике также следует, если унитаз забивается регулярно, после устранения засорения остается неприятный запах или вода начала появляться на полу у основания унитаза. Частые засоры могут свидетельствовать о сужении труб или других проблемах канализационной системы.

FAQ

Забился унитаз — что делать?

Не пытайтесь несколько раз подряд смывать воду, особенно если она уже поднялась в чаше. Подождите, пока уровень воды снизится, после чего установите вантуз над сливным отверстием так, чтобы образовалось плотное уплотнение. Осторожно двигайте его вверх-вниз около 30 секунд. Если в течение примерно пяти минут засор не удается устранить, лучше обратиться в сантехнику.

Как прочистить унитаз вантузом?

Чтобы прочистить унитаз вантузом, резиновая часть инструмента должна полностью закрывать сливное отверстие и быть погружена в воду. Вставляйте вантуз под небольшим углом, чтобы выпустить лишний воздух, а первый нажим сделайте мягким. Затем двигайте вантуз вверх-вниз примерно 30 секунд, не отрывая его от проема. Не давите слишком агрессивно — это может повредить уплотнение унитаза.

Новости партнеров

Новости партнеров