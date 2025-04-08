Как правильно прорастить кукурузу, чтобы она быстро взошла и росла, как на дрожжах

Как правильно прорастить кукурузу / © Фото из открытых источников

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Если правильно прорастить семена, это значительно повысит урожайность кукурузы. А еще проращивание в разы ускоряет рост культуры и делает растения более устойчивыми к болезням и резким перепадам температуры.

Зачем проращивать семена кукурузы

Эта культура имеет достаточно жесткую оболочку, поэтому очень медленно всходит, ведь тяжело пропускает влагу. А если ее прорастить, это активирует рост, поэтому кукуруза будет всходить гораздо быстрее.

К тому же, если семена кукурузы предварительно замочить, это поможет культуре снизить стресс. Ведь она очень теплолюбива, и замачивание в теплой воде поможет ей быстрее адаптироваться к условиям в открытом грунте.

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Еще замачивание помогает укрепить иммунитет кукурузы и оградить ее от болезней и вредителей.

Как надо проращивать кукурузу, чтобы она быстро взошла и не болела

Замачивание в воде комнатной температуры. Следует замочить семена кукурузы в воде комнатной температуры на 14 часов. Затем необходимо вытащить семена, вымыть водой и оставить на мокрой ткани для проращивания.

Влажное проращивание. Надо положить кукурузу между слоями влажной ткани и поместить в пластиковый контейнер. Ткань нужно держать всегда влажной. Процесс проращивания следует проводить в темной комнате при температуре 25°C. Семена будут готовы к высадке, когда корни вырастут длиной 1-2 сантиметра.

Сухой способ проращивания. Положите семена кукурузы на влажное полотенце, но не накрывайте их. Поместите кукурузу в контейнер и поставьте в темное место при температуре 25°C. Как только появится корни, семена можно высаживать.

Метод с марганцовкой. Таким образом, можно защитить кукурузу от грибковых бактерий. Надо сделать раствор марганцовки, он должен быть светло-розового цвета. Необходимо погрузить семена на 40 минут в этот раствор, вытащить и промыть водой. А затем положить на влажное полотенце для проращивания. Этот метод поможет защитить кукурузу грибковых заболеваний, в частности, от фузариоза.