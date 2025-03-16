Как правильно разорвать отношения с токсичными людьми, которые вас истощают

Если после общения с некоторыми людьми вы чувствуете себя уставшими или даже истощенными, такие отношения нужно прекращать.

Защищаться от токсичных людей – это не эгоизм, а необходимость, которая поможет сохранить ментальное и психическое здоровье. Хотя иногда разорвать отношения с такими личностями бывает очень непросто, если это, например, коллега или родственник. Однако это следует сделать, как отмечают психологи. Ресурс "РБК-Украина" рассказывает со ссылкой на Geediting, как это правильно сделать.

Как разорвать отношения с людими, которые вас истощают: советы психологов

Не все люди нужны в вашей жизни. Надо принять тот факт, что некоторых людей нужно отпускать из вашей жизни. Тот, кто еще вчера приносил радость в вашу жизнь, сегодня может «съедать» энергию. Это значит, что отношения закончились и вам нужно их прекратить, чтобы уберечься от токсического воздействия и морального истощения.

Надо принять тот факт, что некоторых людей нужно отпускать из вашей жизни. Тот, кто еще вчера приносил радость в вашу жизнь, сегодня может «съедать» энергию. Это значит, что отношения закончились и вам нужно их прекратить, чтобы уберечься от токсического воздействия и морального истощения. Обратите внимание на внутренние ощущения после общения. Если после коммуникации с друзьями вы чувствуете себя плохо, а каждый разговор ведется на тему их проблем, то лучше прекращать такое общение. Потому что, кроме истощения и разочарования, такая коммуникация ничего не принесет.

Если после коммуникации с друзьями вы чувствуете себя плохо, а каждый разговор ведется на тему их проблем, то лучше прекращать такое общение. Потому что, кроме истощения и разочарования, такая коммуникация ничего не принесет. Установите личные границы и не разрешайте их нарушать. Иногда люди не осознают, что воруют ваше время и энергию. Поэтому важно дать им понять, что можно, а что – нет в отношениях с вами. И если кто-то пересекает границы дозволенного, об этом нужно сообщать. Ученые доказали, что те люди, которые не умеют держать свои границы, чаще страдают от истощения и стресса. Научитесь говорить «нет» любой просьбе, которая для вас неприемлема, и ограничьте общение с теми, кто неприятен вам.

Иногда люди не осознают, что воруют ваше время и энергию. Поэтому важно дать им понять, что можно, а что – нет в отношениях с вами. И если кто-то пересекает границы дозволенного, об этом нужно сообщать. Ученые доказали, что те люди, которые не умеют держать свои границы, чаще страдают от истощения и стресса. Научитесь говорить «нет» любой просьбе, которая для вас неприемлема, и ограничьте общение с теми, кто неприятен вам. Прорабатывайте чувство вины. Вы сначала можете чувствовать вину, когда будете отказываться от чего-либо или избегать общения с неприятными людьми. Однако это ваша потребность – быть эмоционально здоровой и благополучной личностью. И ваша задача – научиться удовлетворять свои потребности, и за это вы не должны чувствовать себя виноватыми.

Вы сначала можете чувствовать вину, когда будете отказываться от чего-либо или избегать общения с неприятными людьми. Однако это ваша потребность – быть эмоционально здоровой и благополучной личностью. И ваша задача – научиться удовлетворять свои потребности, и за это вы не должны чувствовать себя виноватыми. Общайтесь только с приятными людьми. Сосредоточьтесь на вдохновляющих вас взаимоотношениях. Если вы будете наполнять свое пространство людьми, с которыми вам приятно общаться, у вас не останется места для токсичных личностей. Проводите больше времени с родными и друзьями, которые заряжают вас энергией и дарят вам позитивный настрой. Чем больше в вашей жизни будет положительных отношений, тем легче вам будет уйти от тех, что истощают вас.

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