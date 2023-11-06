Как правильно разрывать отношения с партнером: психологи рассказали об идеальной стратегии

Часто после развода или таяния люди просто пропадают из жизни бывшего партнера и обрывают с ним контакты. Такое поведение в психологии называется "гостингом" от слова "ghost" ("призрак"). По мнению ученых, такое поведение эмоционально изнурительно и достаточно сильно подрывает самооценку.

Зато психологи пришли к выводу, что стоит заменить гостинг на "касперинг". Это еще одна стратегия поведения после разрыва отношений, связанная с Каспером — хорошим привидением из американского фильма.

В отличие от гостинга, касперинг подразумевает постепенное прекращение общения с бывшим партнером. То есть вы как будто растворяетесь в его жизни, не оставляя от себя и следа.

Эксперты считают, что такой подход и открытый диалог помогут пережить мирное расставание, оставляя место для будущей дружбы и не травмируя психику. Об этом пишут в журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

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