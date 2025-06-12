Как правильно реагировать и быстро успокоить детскую истерику: психолог ответил

Ребенок / © Freepik

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Истерики у детей — естественное явление, и от реакции родителей зависит, насколько быстро ребенок успокоится. Американская клиническая психология Ребекка Шраг Гершберг в своей книге «Руководство по выживанию в истериках» объяснила, какие ошибки следует избегать, чтобы не усугубить ситуацию.

Об этом пишет Radio Club.

Ребенок не умеет сдерживать эмоции, поэтому вспышки гнева могут произойти где угодно — в магазине, на улице или дома. Это реакция на запрет или разочарование, которое она выражает из-за слез, криков и протестного поведения.

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Психолог советует избегать следующих действий:

Не обесценивайте эмоции ребенка. Фразы типа «это мелочь» или «ты смешно себя ведешь» лишь усугубляют фрустрацию. Ребенок должен знать, что его чувства важны.

Не указывайте, что ребенок должен чувствовать себя. Слова «прекрати плакаты» или «не злись» не помогают. Лучше выразить поддержку: «Я понимаю, что тебе досадно» или «Расскажи, что произошло».

Не лгите, чтобы успокоить. Пустые обещания ради мгновенного покоя могут разрушить доверие. Если ребенок заметит обман, следующая истерика будет еще громче.

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Избегайте сарказма. Дети не понимают иронии, поэтому издевательство или двусмысленный тон могут спровоцировать еще большую эмоциональную волну.

Психолог подчеркивает: спокойствие, терпение и уважение к чувствам ребенка — основа здоровой реакции на истерики.

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