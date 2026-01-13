ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
45
Время на прочтение
2 мин

Как правильно резать лук, чтобы не плакать: действенные методы, проверенные временем

Простые кухонные хитрости помогут избежать слез во время нарезания лука и сделают процесс быстрым, комфортным и без раздражения глаз.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как нарезать лук без слез

Как нарезать лук без слез / © pixabay.com

Нарезка лука для многих превращается в настоящее испытание со слезами и жжением в глазах. Даже опытные хозяйки иногда не могут избежать этого дискомфорта. Но существуют проверенные способы, помогающие резать лук спокойно, без слез и с хорошим настроением. Все, что нужно, немного подготовки и правильный подход.

Почему лук заставляет нас плакать

При нарезании клетки лука разрушаются и выделяют летучие соединения серы. Попадая в глаза, они превращаются в слабую кислоту, раздражающую слизистую. Именно это и вызывает слезы, жжение и желание поскорее сбежать из кухни.

Что делать, чтобы не плакать во время нарезания лука

  • Охлажденный лук — простое решение. Перед нарезанием положите луковицу в холодильник на 20 минут. Холод замедляет выделение раздражающих веществ, поэтому резать овощ становится гораздо легче. Это один из самых эффективных и простых способов, не требующий дополнительных приспособлений.

  • Острый нож. Тупой нож раздавливает клетки лука, из-за чего выделяется больше слезоточивых веществ. Острое лезвие, напротив, делает чистый и быстрый срез, уменьшая количество раздражающих испарений. Именно поэтому острый нож — это не только об удобстве, но и комфорте для глаз.

  • Вода как естественная защита. Резать лук можно рядом с открытым краном или миской с водой. Влажный воздух захватывает летучие вещества еще до того, как они достанутся до глаз. Также помогает периодическое смачивание ножа холодной водой при нарезании.

  • Правильная техника нарезания. Начинайте резать лук со стороны, где нет корешка. Именно в корневой части сосредоточено наибольшее количество веществ, вызывающих слезы. Оставив корешок целиком до конца, вы значительно уменьшите раздражение.

  • Необычные, но действенные уловки. Некоторые люди используют жевательную резинку или держат во рту кусочек лимона или хлеба. Это заставляет дышать через рот, а не через нос, и уменьшает контакт летучих веществ со слизистыми. Хотя метод кажется странным, он часто действительно работает.

Дата публикации
Количество просмотров
45
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie