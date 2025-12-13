Как правильно садиться супругам за праздничный стол, чтобы в семье царило счастье и не было ссор

Новогодняя ночь — время, когда каждая семья стремится к миру, радости и счастливым переменам. Во многих культурах существуют традиции и символические обряды, помогающие задать правильное настроение на весь год. Среди них и то, как супругам следует сидеть за праздничным столом. Казалось бы, такой пустяк, но многие народные обычаи отмечают, что именно это помогает укрепить отношения, избежать ссор и провести следующий год в согласии.

Сидеть рядом, а не напротив. Пара, которая садится бок о бок, символически показывает единство и поддержку. Сидение напротив может создавать ощущение «собеседников на расстоянии», в то время как места рядом объединяют и способствуют душевной близости.

Слева — сердце, справа — опора. Жене следует садиться слева от мужчины, ближе к сердцу, а мужчине — справа от жены, это будет символизировать защиту и поддержку. Это не обязательное правило, но оно имеет приятное символическое значение.

Телефоны подальше, а руки поближе. Перед Новым годом важно сосредоточиться друг на друге. Психологи советуют хоть на час убрать гаджеты. Если супруги коснутся руками, обнимут или просто улыбнутся друг другу, это создает ощущение близости, которое задает тон на весь год.

Никому не стоит сидеть между супругами. Если в новогоднюю ночь между супругами окажется другой человек, это может принести недоразумение или частые конфликты в течение года. Лучше, чтобы пара сидела вместе.

Обмен пожеланиями перед боем курантов. Энергетически сильным считается момент, когда супруги обмениваются несколькими теплыми словами именно перед наступлением нового года. Это может быть краткое пожелание или благодарность, такой жест часто важнее, чем подарки.

Теплый свет — это залог гармоничного настроения. Свет свеч или ламп с теплым оттенком помогает создать атмосферу покоя и нежности. В психологии мягкий свет ассоциируется с доверием и семейным уютом, что способствует хорошему настроению пары.