Как правильно сажать деревья осенью: подробная инструкция для садоводов

Как посадить деревья осенью

Осень по праву считается идеальным сезоном для закладки будущего сада. Естественное увлажнение от дождей создают оптимальные условия, благодаря чему саженцы приживаются гораздо легче, чем весной. Однако чтобы молодые деревья успешно пережили зиму и дали мощный старт своему росту, необходимо четко соблюдать проверенные правила посадки.

Почему осень лучше для фруктовых деревьев: преимущества и риски

Осенняя посадка имеет ряд весомых преимуществ, которые ценят опытные садоводы. Именно осенью, после сбора урожая, питомники предлагают широкий ассортимент саженцев, что дает возможность не только оценить их качество, но и увидеть плоды конкретного сорта.

Земля осенью обычно обладает идеальной влажностью и рыхлостью, что минимизирует необходимость в частых поливах и уменьшает трудозатраты.

Если соблюсти рекомендуемые сроки, молодые деревья успевают нарастить тонкие молодые корешки, укрепиться на новом месте и весной начать вегетацию на несколько недель раньше, чем были высажены весной.

В то же время, существуют и определенные риски, требующие внимания. Молодые растения, не успевшие хорошо прижиться, могут не пережить суровую зиму без должной защиты. В холодное время года кора молодых плодовых деревьев часто становится объектом приступа мышей и других грызунов.

Сроки посадки и выбор места

Наиболее благоприятное время для высадки плодовых деревьев — период с середины октября до конца ноября. Главное правило — завершить посадку примерно за 20-30 дней до наступления стойких сильных заморозков, чтобы корни успели адаптироваться. Если вы опоздали с сроками и прогнозируются ранние морозы, саженцы лучше прикопать до весны, чтобы избежать их гибели.

Большинство плодовых культур, такие как абрикос, персик и черешня, очень светолюбивы и не дадут хорошего урожая в тени. Груша, яблоня и слива также относятся к культурам, требующим много света.

Опытные ландшафтные дизайнеры применяют ступенчатую схему посадки — высокорослые деревья (как правило, до 20 метров во взрослом возрасте) высаживают на северной стороне участка, а низкорослые (до 6 метров) — на южной. это обеспечивает равномерное освещение всех растений.

Руководствуясь принципом вертикального зонирования и потенциальной угрозой для фундамента, они советуют соблюдать следующие минимальные расстояния. Высокорослые деревья (достигающие 15-20 метров, например, орех или высокоросшая груша) отступать не менее 5 метров от фундамента дома, среднерослые и низкорослые деревья (до 6 метров, например, большинство карликовых яблонь, персик, вишня) отступать не менее 3 метров от дома.

Некоторые культуры угнетают друг друга. Например, абрикос будет некомфортно рядом с вишней, а яблоню нежелательно сажать возле персика или алычи. Следует помнить, что грецкий орех выделяет вещества, подавляющие рост большинства плодовых культур вокруг него.

Подготовка посадочной ямы и саженца

Успешность осенней посадки плодового дерева в значительной степени зависит от того, насколько качественно подготовлено посадочное место. – первичная среда для развития корневой системы. Не менее важно и состояние самого саженца.

Размер посадочной ямы не может быть произвольным, его объем должен соответствовать размеру корневой системы молодого дерева. Корни должны быть свободно размещены и не изогнуты, поскольку теснота препятствует их нормальному разрастанию и может спровоцировать болезни.

Для косточковых культур (таких как вишня, слива, абрикос) стандартные размеры ямы составляют около 40 сантиметров в диаметре и примерно 60 сантиметров в глубину.

Для семенных культур (например, яблоня и груша) из-за большего объема корневой системы рекомендуется яма диаметром 60-80 сантиметров и глубиной около 80 сантиметров.

Правильное наполнение ямы имеет решающее значение для обеспечения питания и доступа воздуха к корням.

Верхний, более насыщенный гумусом слой почвы необходимо снять и отложить отдельно. Он будет смешанный с органическими и минеральными удобрениями и использован для засыпки корней, в то время как бедная нижняя почва применять не следует.

На дне ямы обязательно формируют дренажный слой толщиной 10-15 сантиметров. Дренаж предотвращает застой влаги, который опасен для корневой системы.

Если почва глинистая, для его разрыхления и улучшения воздухопроницаемости добавляют крупнозернистый песок. Для повышения влагоудерживающей способности и предотвращения быстрого вымывания питательных веществ в посадочную смесь добавляют $3$-$5$ ведер глины.

Перед высадкой нужно провести тщательную ревизию корневой системы. Все поврежденные, истощенные, сухие, гнилые или подмерзшие концы корней следует осторожно обрезать до здоровой, белой ткани.

Если корни имеют признаки пересыхания, их следует замочить в ведре с чистой водой на 12-24 часа. Это восстанавливает тургор корневых клеток, что критически важно для успешного приживления растения.

Как сажать деревья

На дне посадочной ямы устанавливают колышек, который служит надежной опорой для молодого дерева в течение первого года.

Плодородную землю смешивают в равных пропорциях с хорошо перепревшим навозом или компостом. Использование свежего навоза категорически запрещено, так как оно может обжечь корни.

Корни саженца аккуратно расправляют, равномерно распределяя по яме. Корневая шейка дерева при посадке обязательно должна быть выше уровня земли.

Корневая шейка должна быть расположена на 5-6 сантиметров (для яблонь, груш, слив, алычи, персика, абрикоса) или на 4-5 сантиметров (для вишни и черешни) выше общего уровня почвы на участке.

Полив и уход после посадки

Осенью почва обычно хорошо увлажнена, поэтому чрезмерный полив является ошибкой. Частота поливов зависит от погодных условий и состояния почвы. Главное правило — лучше поливать реже, но обильнее, чтобы вода достигла всей корневой системы. В дождливые годы часто достаточно одного полива — непосредственно при посадке.

Для защиты корневой системы от морозов и уменьшения испарения влаги почву вокруг ствола следует замульчировать, используют компост, опавшие листья, опилки или свежескошенную траву.