ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
138
Время на прочтение
2 мин

Как правильно сажать гортензию весной: виды и подходит для домашней клумбы

Открываем секреты ухода за гортензией, чтобы ваш цветок стал жемчужиной сада.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Когда сажать гортензию весной

Посадка гортензии весной

Гортензия — это настоящая королева сада, поражающая своей красотой и пышным цветением. Но чтобы она прижилась и радовала вас яркими цветами, важно правильно ее посадить и заботиться о ней.

Когда сажать гортензию?

Лучшее время для посадки — весна, когда прошла угроза заморозков, а почва достаточно прогрелась.

  • В регионах средней полосы — вторая половина мая.

  • Северные регионы — конец мая или начало июня.

  • Южные регионы можно сажать уже в конце апреля.

В южных областях гортензию также можно сажать осенью (сентябрь-октябрь), поскольку там теплый климат и более поздние заморозки.

Как выбрать саженец гортензии?

1. Определитесь с видом

Существует три популярных вида гортензий:

  • Деревовидная — неприхотливая, морозостойкая, достигает 2 м в высоту, цветы белые, кремовые или розовые.

  • Крупнолистая — имеет большие цветы (белые, розовые, синие, красные), но нуждается в укрытии на зиму, поскольку цветет на побегах прошлого года.

  • Вьюга (метельчатая) — цветы конусообразные, белые, розовые или красные. На юге и средней полосе может зимовать без укрытия.

2. Оцените качество саженца

  • Корневая система должна быть влажной (в контейнере или обернутая пленкой).

  • Ветви — ровные, без повреждений, пятен, грибка.

  • Листья (если есть) — свежие, без вредителей.

Подготовка места для посадки

1. Выбор участка

  • Солнечное место или легкая тень в полдень.

  • Защита от ветра — сильные порывы могут повредить цветы и ветви.

  • Отсутствие застоя воды — не сажать в низинах или там, где высоко стоят грунтовые воды.

2. Яма для посадки

  • Размер — в 3 раза больше корневого кома.

  • Грунтовая смесь: торф+садовая земля+удобрения (суперфосфат, сернокислый калий).

Посадка гортензии: пошаговая инструкция

  1. Достаньте саженец из контейнера или пленки, расправьте корни (если они открыты).

  2. Поместите в яму так, чтобы корневая шейка была на уровне земли.

  3. Засыпьте грунтом, уплотните и произведите небольшое углубление для полива.

  4. Полейте (8–10 л воды) и замульчуйте (торф, хвоя, кора).

Уход после посадки

  • Полив — еженедельно (10–12 л), в засуху — чаще.

  • Разрыхление — раз в 2 недели (глубина — 5 см).

  • Мульчирование — сохраняет влагу и защищает от перегрева.

  • Укрытие на зиму нужно для крупнолистной гортензии и вьюги в холодных регионах.

Раньше мы рассказывали цветы, которые изменяют цвет в зависимости от почвы.

Дата публикации
Количество просмотров
138
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie