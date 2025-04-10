Как правильно сажать гортензию весной: виды и подходит для домашней клумбы

Посадка гортензии весной

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Гортензия — это настоящая королева сада, поражающая своей красотой и пышным цветением. Но чтобы она прижилась и радовала вас яркими цветами, важно правильно ее посадить и заботиться о ней.

Когда сажать гортензию?

Лучшее время для посадки — весна, когда прошла угроза заморозков, а почва достаточно прогрелась.

В регионах средней полосы — вторая половина мая.

Северные регионы — конец мая или начало июня.

Южные регионы можно сажать уже в конце апреля.

В южных областях гортензию также можно сажать осенью (сентябрь-октябрь), поскольку там теплый климат и более поздние заморозки.

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Как выбрать саженец гортензии?

1. Определитесь с видом

Существует три популярных вида гортензий:

Деревовидная — неприхотливая, морозостойкая, достигает 2 м в высоту, цветы белые, кремовые или розовые.

Крупнолистая — имеет большие цветы (белые, розовые, синие, красные), но нуждается в укрытии на зиму, поскольку цветет на побегах прошлого года.

Вьюга (метельчатая) — цветы конусообразные, белые, розовые или красные. На юге и средней полосе может зимовать без укрытия.

2. Оцените качество саженца

Корневая система должна быть влажной (в контейнере или обернутая пленкой).

Ветви — ровные, без повреждений, пятен, грибка.

Листья (если есть) — свежие, без вредителей.

Подготовка места для посадки

1. Выбор участка

Солнечное место или легкая тень в полдень.

Защита от ветра — сильные порывы могут повредить цветы и ветви.

Отсутствие застоя воды — не сажать в низинах или там, где высоко стоят грунтовые воды.

2. Яма для посадки

Размер — в 3 раза больше корневого кома.

Грунтовая смесь: торф+садовая земля+удобрения (суперфосфат, сернокислый калий).

Посадка гортензии: пошаговая инструкция

Достаньте саженец из контейнера или пленки, расправьте корни (если они открыты). Поместите в яму так, чтобы корневая шейка была на уровне земли. Засыпьте грунтом, уплотните и произведите небольшое углубление для полива. Полейте (8–10 л воды) и замульчуйте (торф, хвоя, кора).

Уход после посадки

Полив — еженедельно (10–12 л), в засуху — чаще.

Разрыхление — раз в 2 недели (глубина — 5 см).

Мульчирование — сохраняет влагу и защищает от перегрева.

Укрытие на зиму нужно для крупнолистной гортензии и вьюги в холодных регионах.

Раньше мы рассказывали цветы, которые изменяют цвет в зависимости от почвы.