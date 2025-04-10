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Как правильно сажать гортензию весной: виды и подходит для домашней клумбы
Открываем секреты ухода за гортензией, чтобы ваш цветок стал жемчужиной сада.
Гортензия — это настоящая королева сада, поражающая своей красотой и пышным цветением. Но чтобы она прижилась и радовала вас яркими цветами, важно правильно ее посадить и заботиться о ней.
Когда сажать гортензию?
Лучшее время для посадки — весна, когда прошла угроза заморозков, а почва достаточно прогрелась.
В регионах средней полосы — вторая половина мая.
Северные регионы — конец мая или начало июня.
Южные регионы можно сажать уже в конце апреля.
В южных областях гортензию также можно сажать осенью (сентябрь-октябрь), поскольку там теплый климат и более поздние заморозки.
Как выбрать саженец гортензии?
1. Определитесь с видом
Существует три популярных вида гортензий:
Деревовидная — неприхотливая, морозостойкая, достигает 2 м в высоту, цветы белые, кремовые или розовые.
Крупнолистая — имеет большие цветы (белые, розовые, синие, красные), но нуждается в укрытии на зиму, поскольку цветет на побегах прошлого года.
Вьюга (метельчатая) — цветы конусообразные, белые, розовые или красные. На юге и средней полосе может зимовать без укрытия.
2. Оцените качество саженца
Корневая система должна быть влажной (в контейнере или обернутая пленкой).
Ветви — ровные, без повреждений, пятен, грибка.
Листья (если есть) — свежие, без вредителей.
Подготовка места для посадки
1. Выбор участка
Солнечное место или легкая тень в полдень.
Защита от ветра — сильные порывы могут повредить цветы и ветви.
Отсутствие застоя воды — не сажать в низинах или там, где высоко стоят грунтовые воды.
2. Яма для посадки
Размер — в 3 раза больше корневого кома.
Грунтовая смесь: торф+садовая земля+удобрения (суперфосфат, сернокислый калий).
Посадка гортензии: пошаговая инструкция
Достаньте саженец из контейнера или пленки, расправьте корни (если они открыты).
Поместите в яму так, чтобы корневая шейка была на уровне земли.
Засыпьте грунтом, уплотните и произведите небольшое углубление для полива.
Полейте (8–10 л воды) и замульчуйте (торф, хвоя, кора).
Уход после посадки
Полив — еженедельно (10–12 л), в засуху — чаще.
Разрыхление — раз в 2 недели (глубина — 5 см).
Мульчирование — сохраняет влагу и защищает от перегрева.
Укрытие на зиму нужно для крупнолистной гортензии и вьюги в холодных регионах.
Раньше мы рассказывали цветы, которые изменяют цвет в зависимости от почвы.