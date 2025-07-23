Как выращивают огурцы японцы / © unsplash.com

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Если вы уже не первый год выращиваете огурцы, то наверняка знаете немало методов, чтобы получить успешный урожай. Однако, мало кто пробовал сажать эту культуру по-японски. Агрономы из далекой восточной страны делают это совсем не так, как мы.

Этот метод лучше подходит тем, кто раньше не выращивал огурцы, но хочет попробовать. Он не нуждается в расходовании усилий, но всегда дает отличный результат. Дело в том, что японцы высаживают огурцы не в грунт, а в увлажненные опилки.

Самое интересное, что этот метод подходит не только огурцам. Так вы можете растить и другие культуры. Он идеально подходит тем растениям, у которых нежные корешки.

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Для выращивания огурцов по японскому методу, найдите удобную и достаточно объемную емкость, куда вы посадите растение. Обязательно продезинфицируйте ее кипятком. Затем на четверть заполните опилками. Опилки следует тоже полить кипятком, чтобы продезинфицировать, а затем подождать, пока она остынет. Аккуратно разомните руками, чтобы у вас получилась мелкая крошка.

Еще в слегка теплые опилки выложите семена огурцов, но не бросайте их насыпью, а делайте все осторожно, отступая, чтобы позже растения не мешали друг другу. Сверху посыпьте такими же теплыми (обработанными заранее кипятком) опилками.

Емкость накройте пленкой или стеклом. Рассаду лучше поставить в тёплой комнате на окне с хорошо освещенной стороны. Конечно, саженцы нужно время от времени поливать. Но делать это нужно только тогда, когда опилки уже полностью высохнут. Первую лестницу увидите через неделю. Но в почву растения высаживать не торопитесь. Сначала их нужно полить теплой водой, а затем вместе с опилками переносить на новое место.