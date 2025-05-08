Как правильно сажать огурцы в открытую почву, на каком расстоянии, глубине, что класть в лунку

Как сажать огурцы

Реклама

Посадка огурцов в открытую почву требует соблюдения четких правил, ведь даже незначительные ошибки на начальном этапе могут привести к потере урожая. Эксперты по растениеводству подчеркивают важность правильного выбора времени, места, оптимального расстояния между растениями, глубины заделки семян и добавление полезных веществ в лунки.

Когда сажать огурцы в открытый грунт

В большинстве регионов Украины оптимальное время для высева огурцов в открытую почву — вторая половина мая. Главное условие — стабильная температура воздуха не ниже +18 °C и прогретая почва до +14…+16 °C на глубине 10 см. В южных областях эти сроки могут смещаться к началу мая.

Где лучше сажать огурцы

Огурцы принадлежат к светолюбивым культурам. Для их выращивания выбирают хорошо освещенные участки, защищенные от северного ветра. Растения нуждаются не только в свете, но и в тепле, поэтому низины с застойным воздухом или тень от деревьев и зданий не подходят.

Реклама

Лучшие предшественники для огурцов — картофель, капуста, бобовые культуры, лук. Не рекомендуется сажать огурцы после тыквенных, в частности, дыни, кабачков, патиссонов, чтобы избежать общих болезней.

Как глубоко сеять огурцы

Глубина заделки семян огурцов зависит от типа почвы. На легких, песчаных почвах семена высевают на глубину 4–5 см, на тяжелых, глинистых — не более 3–4 см. В чрезмерно увлажненной почве более глубокое заделывание может привести к загниванию семян. Оптимальная схема — 2-4 см при посеве в борозды.

Какое должно быть расстояние между огурцами

Схема посадки огурцов зависит от способа выращивания — горизонтального или вертикального.

В первом случае расстояние между растениями должно составлять от 30 до 50 см в ряду и 70-100 см междурядий.

В вертикальном варианте с выращиванием на обоях расстояние между растениями составляет 40-60 см, а между рядами — до 120-150 см.

Если же выбирается ленточный способ выращивания, часто используемый на больших площадях, то растения размещают с шагом 10-12 см в ряду. Это позволяет максимально эффективно использовать площадь огорода.

Что нужно класть в лунку при посадке огурцов

Перед посевом семян или высадкой рассады в каждую лунку рекомендуется вносить питательные вещества. В частности, аграрии советуют добавлять:

Реклама

150–200 г перегноя или компоста;

2–3 столовых ложки древесной золы;

1 столовую ложку костной муки или комплексного удобрения;

по желанию — щепотку луковой шелухи или чеснока, что отпугивает почвенных вредителей.

Все компоненты тщательно перемешивают с землей в лунке, затем добавляют теплую воду. Семена или рассаду размещают в увлажненной среде.

После посева грядки рекомендуется замульчировать перегноем или соломой, что позволит сохранить влагу и сдержать рост сорняков. Поливать огурцы следует регулярно, но умеренно теплой водой из расчета 20–25 литров на квадратный метр. В фазе активного роста растения подпитывают органическими или комплексными минеральными удобрениями.