Как правильно сказать на украинском "горбушка хліба": есть два благозвучных соответствия

Мы довольно часто пользуемся суржиком в быту, даже не догадываясь об этом.
Самый известный украинский языковед и преподаватель Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" дал окончательный ответ на то, как правильно сказать на украинском слово "горбушка".
Как правильно назвать "горбушку хліба" на украинском
Александр Авраменко обратил внимание на то, что слово – "горбушка" это русизм, его лучше убрать из своего лексикона.
Специалист напомнил, что при выпекании хлеба или булок образуется сухая корочка, которую украинцы и называют суржиковой лексемой "горбушка".
В то же время народный учитель уточнил, что ломоть от непочатого края хлеба или паляницы следует называть "окрайцем" или "цілушкою".
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