Как правильно сказать на украинском “мамкін синок”: названы красивые соответствия

Как правильно говорить на украинском / © www.freepik.com/free-photo

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Многие выражения, которые мы употребляем каждый день, пришли в украинский язык под влиянием русского. Поэтому они кажутся привычными, хотя такие лексемы имеют удельные украинские соответствия. Одним из таких примеров является словосочетание «мамкін синок», которое все чаще можно услышать в быту, социальных сетях или психологических блогах. Специалисты по украинскому языку отмечают: это выражение является калькой, поэтому лучше заменять его естественными украинскими словами. Об этом пишет ресурс «24 Канал».

Почему выражение «мамкін синок» считают калькой

Словосочетание появилось как буквальное воспроизведение русского выражения. В украинском языке существуют собственные слова, которые передают то же содержание, поэтому нет необходимости использовать калькированную форму.

Чаще так называют взрослого мужчину, который чрезмерно зависит от матери, не способен самостоятельно принимать решение или постоянно ориентируется на ее мнение.

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Какие украинские слова можно использовать

В зависимости от ситуации уместно выбрать разные варианты.

«Матусин синок» — нейтральный украинский аналог, если нужно передать буквальное значение.

«Мамій або мамчич» — разговорные слова, характеризующие человека, слишком привязанного к матери.

«Пестун чи пестій» подходят, когда речь идет о ребенке или взрослом, которого с детства чрезмерно опекали и исполняли все его желания.

«Мазун, мазунчик або мазій» — слова, подчеркивающие чрезмерное балование и особое отношение со стороны родителей.

Если нужно описать поведение

Иногда лучше вообще отказаться от одного слова и описать ситуацию более естественно. Например, можно сказать:

слишком зависим от матери;

находится под маминым воздействием;

не может принимать решения без матери;

мамин любимец;

живет под маминым крылом.

Такие выражения звучат более естественно и точнее передают содержание.

Почему правильнее говорить «мамчин»

Даже если используется присвоенное прилагательное, языковеды обращают внимание на одну важную особенность украинского языка. По правилам словообразования правильно образуется форма «мамчин», а не «мамкін». Это связано с чередованием согласных при создании присвоенных прилагательных.

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Например:

«дочка — доччин»;

«бабка — бабчин»;

«мамка — мамчин».

Именно поэтому форма «мамкін» не соответствует нормам современного украинского литературного языка.

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