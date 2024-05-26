Как правильно сказать на украинском "сварить картофель в мундирах", вкусный рецепт его приготовления

Украинцы ошибаются, когда собираются "варить картошку в мундирах". Это калька с русского, поэтому варить так картошку лучше не надо.

Языковеды советуют вместо "в мундирах" использовать выражение "картопля в лушпинні".

Кроме этого калькированное словосочетание можно заменить такими вариантами как «нелупка», «бульба в луспі», "барабосля в лушпинні, «бараболя з лупиною». И даже подойдет такое забавное словосочетание как «бульба в штанях»..

Итак, как приготовить картофель не «в мундирах», а в "лушпинні"

Картофель в "лушпинні" – это картофель, который сварен целым в кожуре.

Возьмите целые клубни, хорошо промойте их от земли, удалите глазки.

Положите картофель в кастрюлю и залейте холодной водой, чтобы уровень воды был на 2-3 см выше уровня картофеля.

Варите на умеренном огне в течение 15-20 минут.

Горячий картофель подается как гарнир к рыбе или мясу и очищается от кожуры за столом. Существуют специальные вилки для чистки картофеля.

А молодой картофель, перед тем как варить в шелухе, тщательно моют, так как ее едят вместе с кожурой.

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