Как правильно сказать на украинском "сварить картофель в мундирах", вкусный рецепт его приготовления

Оказывается нельзя варить картофель в "мундирах"
Украинцы ошибаются, когда собираются "варить картошку в мундирах". Это калька с русского, поэтому варить так картошку лучше не надо.
Языковеды советуют вместо "в мундирах" использовать выражение "картопля в лушпинні".
Кроме этого калькированное словосочетание можно заменить такими вариантами как «нелупка», «бульба в луспі», "барабосля в лушпинні, «бараболя з лупиною». И даже подойдет такое забавное словосочетание как «бульба в штанях»..
Итак, как приготовить картофель не «в мундирах», а в "лушпинні"
Картофель в "лушпинні" – это картофель, который сварен целым в кожуре.
- Возьмите целые клубни, хорошо промойте их от земли, удалите глазки.
- Положите картофель в кастрюлю и залейте холодной водой, чтобы уровень воды был на 2-3 см выше уровня картофеля.
- Варите на умеренном огне в течение 15-20 минут.
Горячий картофель подается как гарнир к рыбе или мясу и очищается от кожуры за столом. Существуют специальные вилки для чистки картофеля.
А молодой картофель, перед тем как варить в шелухе, тщательно моют, так как ее едят вместе с кожурой.
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