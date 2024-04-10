Как правильно сказать на украинском "в том числе": список соответствий

Многие украинцы стремятся избавиться от русизмов в своей речи и заменить их на исконно украинские соответствия. Одним из таких выражений является словосочетание "в том числе", которое часто ошибочно переводят дословно "в тому числі".

Почему следует избегать выражения "в том числе"

Выражение "в том числе" — это типичный русизм, не имеющий прямого соответствия в украинском языке. Использование этого выражения не только засоряет наш язык, но и является своеобразной данью языку агрессора. В условиях войны, когда Россия пытается уничтожить украинский язык и культуру, использование русизмов становится не просто нежелательным, но и неприемлемым.

Как правильно сказать на украинском "в том числе"

В украинском языке есть несколько вариантов, которыми можно заменить русское выражение "в том числе":

"Зокрема" — самый распространенный и универсальный подход. Например: "На виставці представлені роботи різних художників, зокрема і молодих талантів".

"Серед іншого" — еще один удачный вариант замены. Например: "Компанія надає різні послуги, серед іншого і консалтингові".

"Між іншим" – это выражение также можно использовать в некотором контексте. Например: "Фестиваль представляє різні види мистецтва, між іншим і театральне".

Советы по избеганию русизмов

Кроме выражения "в том числе", в украинском языке есть немало других русизмов, которых следует избегать. Вот несколько советов, как это сделать:

читайте больше на украинском языке – это обогатит ваш словарный запас и поможет избегать русских высказываний;

пользуйтесь словарями и справочниками, которые предлагают украинские соответствия русским словам и выражениям;

общайтесь на украинском с друзьями, коллегами и родными — чем больше вы будете практиковать, тем легче вам будет избавиться от русского языка;

если вы не уверены, как правильно сказать по-украински – спросите у знатоков языка или поищите ответ в интернете.

Напомним, ранее мы объясняли, как на украинском языке сказать "утро вечера мудренее".

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