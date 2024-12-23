Как правильно сказать на украинском, когда зимой на улице "голольод"

В украинском языке много мелодичных слов, которыми нужно заменять русизмы в бытовом общении.

Зимой на дорогах очень скользко, такое природное явление мы обычно называем "голольодом", однако это неправильно. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "24 Канал", как на украинском языке назвать это зимнее явление.

Как на украинском будет правильно слово "голольод" на дорогах зимой

Мы довольно часто слышим от других и сами употребляем калькированные русские слова "голольод" или "голольодица". Однако их следует заменить украинскими соответствиями – "ожеледь", "ожеледиця" или "ожеледа".

"Ожеледиця" – это скользкий слой льда, образующийся зимой на поверхности земли, дорогах или тротуарах. Такой лед появляется тогда, когда вдруг идет дождь или снег, затем температура стремительно снижается.

– это скользкий слой льда, образующийся зимой на поверхности земли, дорогах или тротуарах. Такой лед появляется тогда, когда вдруг идет дождь или снег, затем температура стремительно снижается. "Ожеледь". Этим словом обозначают намерзание тонкого слоя льда – от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, на крышах домов, ветках деревьев, проводах и т.д. Это происходит после мокрого снега с дождем. Такое явление еще называют "обледенінням".

Обычно "ожеледиця" и "ожеледь" наблюдаются одновременно, потому что эти явления возникают при одинаковых погодных условиях.

Также языковеды собрали несколько диалектических лексем на обозначение гололеда:

"ожеледець";

"ожелест";

"ожеледа";

"голомороззя / ударило голомороззя".

Гололедицу в древности еще называли: "голощік" или "голощок".

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