Как правильно сказать по-украински "принимать участие": объяснение

В нашем языке часто встречаются словосочетания, которые "прижились" в украинском языке из-за влияния русского. Особенно это касается постоянных выражений. Одним из таких примеров является словосочетание "принимать участие".

Многолетнее влияние русского языка на украинский привело к появлению многочисленных калькированных выражений, которые прочно укоренились в нашей речи. Среди них – "приймати участь", который является дословным переводом русского "принимать участие".

Как правильно сказать по-украински "принимать участие" — читайте на ТСН.ua.

Языковеды однозначно утверждают: единственно правильным в украинском языке есть выражение "брати участь". Оно означает активную роль и личный вклад человека в какое-либо событие, действие или процесс. "Брати участь" подчеркивает личную ответственность и вовлеченность.

Например, мы говорим: "Завтра ми всі збираємось брати участь у спортивному заході" или "Вона завжди рада брати участь у благодійних акціях". В этих предложениях "брати участь" звучит естественно и отвечает не только духу украинского языка, но и правилам нашего языка.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно сказать по-украински "в том числе".

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