Как правильно сказать ребенку о гибели близкого на войне: советы психолога

Война принесла в украинские дома испытания, которые невозможно постичь разумом. Самое страшное из них — необходимость рассказать ребенку, что родного человека больше нет. Пытаясь защитить малышей, взрослые часто прибегают к сказкам о «облачках», однако психологи предостерегают: такие метафоры могут лишь усугубить травму.

Об этом рассказала магистр психологии и детский специалист Елена Погорелова для «РБК-Украина».

Первое и самое главное правило — взрослый должен сначала помочь себе. Если вы в состоянии истерики, вы не сможете стать опорой для ребенка. Психологиня сравнивает это состояние со спасением на воде.

«В стрессовых ситуациях и в моменты эмоционального перенапряжения ребенок будто маленькая лодка в шторм в море, а взрослый является якорем, который помогает удержаться. Поэтому, чтобы помочь ребенку пережить потерю, важно в первую очередь прожить свои эмоции и позаботиться о себе», — отмечает Погорелова.

Специалист добавляет, что затягивать разговор на месяце не стоит — ребенок должен узнать правду как можно скорее, но в безопасной обстановке.

Правда без метафор и «облаков»

Место для разговора должно быть привычным для ребенка, например, его комната или дом. Весть должен принести человек, которому малыши доверяют больше всего. Главный совет психолога — отказ от выдумок, дающих напрасную надежду.

«Ребенку следует говорить правду о случившемся. Не стоит говорить, что человек полетел на облако, смотрит с неба на нас или превратился в ангела. Это может вызвать у ребенка страхи или напрасные надежды на то, что человек может вернуться», — объясняет психолог.

Погорелова советует использовать прямые, но адаптированные к возрасту слова: «Можно сказать, что папа защищал нашу страну от врагов, но, к сожалению, он погиб, его тело уже не работает, он не дышит и не вернется к нам».

Почему ребенок может не плакать

Реакция малышей может шокировать взрослых. Кто начинает играть, будто ничего не произошло, кто проявляет агрессию или отрицание. Психологиня успокаивает: это защитный механизм психики.

«Кто-то может сделать вид, что ничего не произошло, отреагировать безразлично, сразу перевести тему разговора. У кого-то может быть очень бурная реакция: сильная грусть, злость и агрессия. Очень важно любые эмоции легализовать, разрешить их прожить, принять любую реакцию ребенка», — отмечает специалист.

Отдельным камнем преткновения является участие детей в погребении. Погорелова дает четкие возрастные ограничения и рекомендации по этому тяжелому ритуалу.

Психолог советует не брать на похороны детей до 4-5 лет. Для них лучше создать отдельный, более кроткий ритуал прощания. Если же ребенок постарше и вы решили взять его с собой, он должен быть четко подготовлен к тому, что увидит.

«Помните, что ваше присутствие, честность и готовность выслушать даже самые неудобные вопросы являются лучшей терапией для ребенка, столкнувшегося со смертью близкого человека на войне», — резюмирует Погорелова.

Напомним, психологи подчеркивают, что детские истерики, тревожность или агрессия часто не являются изолированными проблемами, а отражают атмосферу в семье.

По словам психологи Богданы Олиферчук, поведение ребенка нередко сигнализирует о конфликтах между родителями, эмоциональной отстраненности или напряжении в семье. Дети тонко чувствуют настроение взрослых и реагируют на него из-за изменений своего поведения.

Особенно сложно дети переживают развод или скрытые конфликты, нередко обвиняя себя в проблемах семьи. Это может проявляться тревожностью, страхами или физическими симптомами.

Специалисты подчеркивают: ребенок часто является «индикатором» семейного положения, поэтому важно не игнорировать изменения в его поведении, говорить об эмоциях и при необходимости обращаться за помощью к специалистам.