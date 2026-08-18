Как правильно собирать грибы / © Unsplash

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Грибной сезон привлекает в лес многих любителей «тихой охоты». Найдя хороший гриб, люди часто задумываются: нужно ли срезать его ножом у основания или лучше осторожно выкрутить из почвы. Вокруг этого вопроса идут споры, однако на самом деле для самой грибницы разница между этими способами не так принципиальна, как часто считают. Главное — не повреждать лесную подстилку, не разрушать грибницу и не вырывать грибы грубо вместе с большим куском почвы.

Срезать гриб ножом или выкрутить

Если гриб имеет плотную ножку и хорошо держится в почве, то его можно осторожно выкрутить, слегка поворачивая вокруг оси и вытягивая вверх. После этого место, где рос гриб, лучше прикрыть лесной подстилкой.

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Другой распространенный способ — срезать гриб ножом у основания ножки. Он особенно удобен, когда гриб растет группой или его сложно достать, не повредив окружающую почву.

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Утверждение, что после срезки грибница обязательно погибнет — миф. Гриб, который мы собираем, является только плодовым телом, а основная часть грибного организма — грибница, находится в почве или другом субстрате. Она продолжает существовать после того, как гриб сорвали или срезали.

Почему важно не вырывать грибы вместе с землей

Наибольший ущерб можно нанести не самим способом вырывания гриба, а грубым обращением с местом его роста. Если вместе с ножкой вырывается большой кусок почвы, мха или лесной подстилки, нарушается структура среды, в которой живет грибница.

Поэтому, если вы выбираете выкручивание, делать это нужно аккуратно, без резких движений. Не следует разгребать землю вокруг каждого гриба палкой или специально раскапывать участок, пытаясь найти как можно больше плодовых тел.

После сбора место лучше прикрыть листьями или хвоей. Это помогает сохранить природные условия в лесной подстилке.

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Какой способ лучше для разных грибов

Универсального правила «только срезать» или «только выкручивать» для всех видов грибов нет. Метод можно выбирать в зависимости от конкретного гриба, его строения и условий, при которых он растет.

Трубчатые грибы, такие как белые грибы, подберезовики и подосиновики, часто удобно срезать ножом. Так гриб легче очистить от земли, а окружающая почва остается практически ненарушенной.

Пластинчатые грибы можно аккуратно срезать или выкручивать. Если ножка легко отделяется от грунта, осторожное выкручивание не представляет проблемы. Важнее не растаптывать молодые грибы рядом и не повреждать лесную подстилку.

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