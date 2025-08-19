ТСН в социальных сетях

Как правильно собирать и готовить грибы, чтобы не отравиться: советы, которые нельзя игнорировать

Конец лета традиционно открывает грибной сезон, особенно после обильных дождей. В настоящее время в лесах появляется большое количество грибов, однако вместе с возможностью собрать вкусный урожай растет и риск отравления.

Как правильно собирать и готовить грибы

Как правильно собирать и готовить грибы / © www.freepik.com/free-photo

Специалисты Госпродпотребслужбы напоминают о главных правилах, которые помогут избежать опасности отравления грибами. Следование этим советам сохранит здоровье в грибной сезон. Об этом пишет сайт gordonua.com.

Какие главные правила безопасности при сборе грибов

  • Не собирайте неизвестные грибы, даже один неправильный гриб может быть опасным для здоровья.

  • Будьте осторожны с пластинчатыми грибами. Именно среди них чаще всего встречаются ядовитые виды.

  • Не берите перезрелых или очень молодых грибов. У перезрелых накапливаются токсины, а у молодых часто не видно характерных признаков.

  • Избегайте грибов из опасных территорий. Не собирайте их вблизи трасс, промышленных зон или на радиационно загрязненных землях, грибы легко впитывают тяжелые металлы и вредные вещества.

  • Во время жары не ходите собирать грибы. В засушливую погоду они теряют влагу и накапливают ядовитые соединения.

  • Перед приготовлением внимательно пересмотрите все собранные грибы, если что-то беспокоит, нужно обязательно выбросить сомнительный гриб.

  • Не употребляйте грибы сырыми, потому что это очень опасно не только для здоровья, но и для жизни.

Как правильно готовить грибы

Чтобы минимизировать риск отравления, эксперты по безопасности питания советуют придерживаться нескольких рекомендаций.

  • Тщательно промойте грибы.

  • Варите их не менее трех раз в подсоленной воде по 30 минут, каждый раз сливая бульон.

  • Использовать грибной отвар для еды нельзя, его нужно высыпать.

  • Готовые блюда из грибов храните только в эмалированной посуде в холодильнике, не дольше одних суток.

Следование этим простым советам может спасти жизнь. Грибы — полезный и вкусный продукт, но неправильная сборка и приготовление может привести к крайне серьезным последствиям.

