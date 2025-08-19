Как правильно собирать и готовить грибы, чтобы не отравиться: советы, которые нельзя игнорировать

Как правильно собирать и готовить грибы / © www.freepik.com/free-photo

Специалисты Госпродпотребслужбы напоминают о главных правилах, которые помогут избежать опасности отравления грибами. Следование этим советам сохранит здоровье в грибной сезон. Об этом пишет сайт gordonua.com.

Какие главные правила безопасности при сборе грибов

Не собирайте неизвестные грибы, даже один неправильный гриб может быть опасным для здоровья.

Будьте осторожны с пластинчатыми грибами. Именно среди них чаще всего встречаются ядовитые виды.

Не берите перезрелых или очень молодых грибов. У перезрелых накапливаются токсины, а у молодых часто не видно характерных признаков.

Избегайте грибов из опасных территорий. Не собирайте их вблизи трасс, промышленных зон или на радиационно загрязненных землях, грибы легко впитывают тяжелые металлы и вредные вещества.

Во время жары не ходите собирать грибы. В засушливую погоду они теряют влагу и накапливают ядовитые соединения.

Перед приготовлением внимательно пересмотрите все собранные грибы, если что-то беспокоит, нужно обязательно выбросить сомнительный гриб.

Не употребляйте грибы сырыми, потому что это очень опасно не только для здоровья, но и для жизни.

Как правильно готовить грибы

Чтобы минимизировать риск отравления, эксперты по безопасности питания советуют придерживаться нескольких рекомендаций.

Тщательно промойте грибы.

Варите их не менее трех раз в подсоленной воде по 30 минут, каждый раз сливая бульон.

Использовать грибной отвар для еды нельзя, его нужно высыпать.

Готовые блюда из грибов храните только в эмалированной посуде в холодильнике, не дольше одних суток.

Следование этим простым советам может спасти жизнь. Грибы — полезный и вкусный продукт, но неправильная сборка и приготовление может привести к крайне серьезным последствиям.