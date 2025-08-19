- Дата публикации
Как правильно собирать и готовить грибы, чтобы не отравиться: советы, которые нельзя игнорировать
Конец лета традиционно открывает грибной сезон, особенно после обильных дождей. В настоящее время в лесах появляется большое количество грибов, однако вместе с возможностью собрать вкусный урожай растет и риск отравления.
Специалисты Госпродпотребслужбы напоминают о главных правилах, которые помогут избежать опасности отравления грибами. Следование этим советам сохранит здоровье в грибной сезон. Об этом пишет сайт gordonua.com.
Какие главные правила безопасности при сборе грибов
Не собирайте неизвестные грибы, даже один неправильный гриб может быть опасным для здоровья.
Будьте осторожны с пластинчатыми грибами. Именно среди них чаще всего встречаются ядовитые виды.
Не берите перезрелых или очень молодых грибов. У перезрелых накапливаются токсины, а у молодых часто не видно характерных признаков.
Избегайте грибов из опасных территорий. Не собирайте их вблизи трасс, промышленных зон или на радиационно загрязненных землях, грибы легко впитывают тяжелые металлы и вредные вещества.
Во время жары не ходите собирать грибы. В засушливую погоду они теряют влагу и накапливают ядовитые соединения.
Перед приготовлением внимательно пересмотрите все собранные грибы, если что-то беспокоит, нужно обязательно выбросить сомнительный гриб.
Не употребляйте грибы сырыми, потому что это очень опасно не только для здоровья, но и для жизни.
Как правильно готовить грибы
Чтобы минимизировать риск отравления, эксперты по безопасности питания советуют придерживаться нескольких рекомендаций.
Тщательно промойте грибы.
Варите их не менее трех раз в подсоленной воде по 30 минут, каждый раз сливая бульон.
Использовать грибной отвар для еды нельзя, его нужно высыпать.
Готовые блюда из грибов храните только в эмалированной посуде в холодильнике, не дольше одних суток.
Следование этим простым советам может спасти жизнь. Грибы — полезный и вкусный продукт, но неправильная сборка и приготовление может привести к крайне серьезным последствиям.