Когда срезать капусту: что делать с корнями / © Pixabay

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Сбор урожая капусты — это не только срезать кочаны и вынести их с огорода. После завершения работы на грядке остается большое количество листьев, кочанов и корней, которые не следует оставлять без внимания. Именно растительные остатки могут стать местом зимовки вредителей и источником инфекции для будущих насаждений.

Как правильно срезать кочаны капусты

Кочаны срезают острым чистым ножом, оставляя небольшой отрезок кочана и несколько наружных листьев. Делать это лучше в сухую погоду, когда растения не покрыты росой или дождевой влагой. После сбора урожая грядка желательно сразу осмотреть и убрать остатки растений.

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Если капуста была здорова, растительные остатки можно измельчить и использовать для компостирования или закопать в грунт. Измельчение ускоряет их разложение, поскольку микроорганизмам легче работать с мелкими частями. Специалисты также рекомендуют своевременно убирать остатки капустных культур после завершения уборки, ведь они могут быть местом для зимовки вредителей.

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Что делать с корнями после срезания кочанов

Здоровые корни не обязательно выбрасывать. Если у растений не было признаков болезней или сильного поражения вредителями, корни можно вытащить из земли, измельчить вместе с надземными остатками и отправить в компост или закопать в почву для дальнейшего разложения.

А больные растения вместе с корнями лучше убрать с огорода. Это особенно важно, если на капусте были признаки черной гнили, гнили корней, сильного увядания или других заболеваний. Оставлять такие остатки на грядке нежелательно, поскольку часть возбудителей способна храниться в растительном материале и почве.

После работы с больными растениями следует очистить инструменты, особенно если планируется работать на других грядках.

Почему не стоит оставлять капустные остатки на грядке до весны

Старые листья, кочаны и корни могут стать укрытием для вредителей, в частности зимующих вблизи капустных культур. Поэтому после завершения сбора урожая грядку лучше очистить, а в следующем сезоне не сажать капусту и другие растения семейства капустных на том же месте.

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Для здоровой капусты растительные остатки можно измельчить и компостировать. Если растения были заражены, их лучше не оставлять на грядке и не использовать в обычном домашнем компосте. Именно санитарное очищение участка после урожая является одним из простых способов уменьшить количество возбудителей болезней и вредителей в следующем году.

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