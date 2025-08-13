Как правильно стирать и гладить шелк: пять основных правил

Стирка / © Credits

Натуральный шелк это деликатный материал, который требует особого ухода. Чтобы вещи из шелка долго оставались красивыми и сохраняли свои свойства, стоит придерживаться пяти основных правил ухода.

Об этом пишет Ludmila Fashion.

Шелк всегда ассоциируется с аристократичностью и изысканным стилем. Эта ткань привлекает блеском, струящестью и способностью переливаться под лучами света, делая одежду эффектной и заметной. Натуральный шелк легкий, тонкий, хорошо пропускает воздух и бережно относится к коже, не вызывая аллергии, а даже способствуя регенерации клеток.

Изделия из шелка обычно предназначены для праздничных и выходных нарядов: костюмы, платья, блузы, рубашки. Также из него шьют легкие шарфы, платки, галстуки, а иногда декорируют обувь. Чтобы сохранить первоначальный вид таких вещей на долгие годы, важно придерживаться пяти ключевых правил ухода:

Избегать высоких температур

Горячая вода при стирке и полоскании, а также слишком разогретый утюг разрушают структуру шелковых волокон. Стирать и полоскать вещи из шелка рекомендуется в воде температурой около 30°C, а гладить — на минимальном режиме. В зависимости от состава ткани правила могут корректироваться, поэтому обязательно смотреть указания на бирке производителя.

Не выкручивать и не отжимать

Шелковую одежду лучше стирать вручную, но можно использовать деликатный режим в стиральной машине. Отжимать изделие следует без сильного выкручивания, просто удаляя излишек воды. После этого его рекомендуется разложить на ровной поверхности для сушки. Для ускорения процесса можно обернуть одежду банным полотенцем, чтобы она впитала большую часть влаги.

Избегать агрессивной химии

Обычные порошки и пятновыводители не подходят для шелка. Используют специальные средства для деликатных материалов: шелка, шерсти и т.д. Замачивание вещей не рекомендуется. При полоскании можно добавить немного уксуса — он закрепляет цвет и придает краскам яркости.

Избегать прямого солнечного света

Сушить шелковые вещи следует лишь в тени. Прямые ультрафиолетовые лучи разрушают структуру волокон, делают ткань менее гибкой и приводят к выцветанию цветов. Чтобы сохранить одежду яркой и эластичной, сушка должна происходить подальше от солнца.

Гладить с изнанки

Шелковую одежду нужно гладить наизнанку, в слегка влажном состоянии, без пара и распыления воды. Минимальная температура утюга и рекомендации на бирке помогут сохранить ткань гладкой и эластичной.

Соблюдение этих правил позволяет обслуживать шелковую одежду дома, но для максимального сохранения ее красоты стоит доверять вещи профессионалам в химчистке. Так вы сможете сохранить блеск, цвет и элегантность шелковых изделий на долгие годы.

Напомним, ранее мы писали о том, что британский врач Крис ван Туллекен предупреждал, что большинство людей стирают вещи неправильно, и именно поэтому бактерии остаются внутри.