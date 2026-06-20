Как правильно стирать коврик для ванной: простой способ избавиться от грязи и запахов

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Коврик в ванной комнате требует регулярного ухода, ведь влага и загрязнения создают благоприятные условия для появления бактерий, плесени и неприятных запахов. Специалисты советуют сочетать обычную стирку с периодической глубокой очисткой, а также соблюдать простые профилактические меры.

Об этом сообщил журнал Storinka.

Для регулярного ухода в первую очередь следует вытряхнуть из коврика пыль, волосы и прочий мусор. Затем его нужно постирать вручную или в стиральной машине, следуя рекомендациям производителя. Для очистки лучше использовать тёплую воду и деликатные моющие средства. После стирки коврик следует хорошо прополоскать и повесить до полного высыхания.

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Помимо обычной стирки, периодически следует проводить глубокую очистку. Для этого коврик можно на полчаса замочить в растворе теплой воды с уксусом. Такой способ помогает удалить накопившуюся грязь, устранить неприятные запахи и уменьшить количество бактерий. После замачивания поверхность рекомендуется аккуратно почистить щеткой, тщательно промыть чистой водой и высушить.

Чтобы коврик дольше оставался чистым, рекомендуется не класть его вплотную к ванне или душевой кабине. Меньший контакт с водой поможет избежать избыточной влажности, а также снизит вероятность появления плесени и грибка.

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