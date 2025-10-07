Как правильно стирать кроссовки в машинке, чтобы они не расклеились: пошаговая инструкция

Стирка кроссовок / © Фото из открытых источников

Реклама

Большинство из нас для удобства отправляет грязную обувь прямо в стиральную машину. Однако стирка может привести к тому, что любимые кроссовки расклеятся, потрескаются и испортят свой вид.

Эксперты издания Martha Stewart поделились основными правилами, которые помогут сохранить вашу обувь.

Что следует проверить перед стиркой

Убедитесь, что можно стирать в машине. Перед загрузкой найдите этикетку на язычке кроссовок, которая позволяет машинную стирку. Если информация отсутствует, проверьте ее в Интернете по бренду.

Избегайте кожи и замши. Специалисты советуют стирать кожаную и замшевую обувь, особенно популярные в этом году замшевые кроссовки, исключительно руками, поскольку стиральная машина может их испортить.

Пошаговая подготовка обуви

Чтобы обеспечить долговечный вид кроссовок, следуйте этим шагам:

Реклама

Снимите шнуровку и стельку. Стельки часто изготовлены из щекотливого материала и могут порваться или испортиться. Шнуровки также следует снять, чтобы лучше постирать как их, так и сами кроссовки.

Удалите грязь щеткой. Чтобы не забить барабан стиральной машинки, предварительно очистите сильно загрязненные участки влажной салфеткой или щеткой.

Используйте мешок для стирки. Поместите обувь вместе со шнуровками в сетчатый мешок. Чтобы защитить кроссовки от повреждений во время цикла, добавьте в барабан несколько старых полотенец или наволочку.

Режим стирки и сушки

Запустите стирку. Для особо грязной белой обуви можно добавить в стиральный порошок раствор воды и отбеливателя в одинаковой пропорции. Правильный отжим. Скорость отжима не должна превышать 800 оборотов. Самым оптимальным для сохранения формы кроссовок есть режим до 600 оборотов.

Сушка на воздухе. Всегда сушите обувь на свежем воздухе, избегая сушилок, поскольку высокая температура может повредить материал. Для ускорения сушки и сохранения формы рекомендуется положить внутрь бумажные полотенца. Оставьте кроссовки в проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Профилактика запаха

Кроссовки, которые вы носите каждый день, можно стирать раз в 2–3 недели. Стирать их нужно, если они сильно загрязнены, имеют неприятный запах или контактировали с болотом или песком.

Для профилактики запаха регулярно чистите внутренние стельки, которые накапливают пот и бактерии, и используйте дезодоранты для обуви после каждого ношения.

Раньше мы рассказывали, как с помощью простого метода стирки вернуть нежность и мягкость старым полотенцам.