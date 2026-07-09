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Как правильно стирать лён вручную, в стиральной машинке
Как правильно стирать льняную одежду, чтобы она не сел и не стала жесткой: советы экспертов
Лён — это крепкий, долговечный и экологичный материал, который прекрасно дышит благодаря уникальным свойствам своих волокон. Волокна льна по своей природе даже крепче хлопка. Однако этот благородный материал имеет два существенных недостатка: он подвержен сильной усадке и может становиться жестким и колючим, если за ним ухаживать неправильно.
Как сохранить безупречный вид льняных вещей, специалисты по текстилю и профессиональному уходу за одеждой поделились проверенными секретами и тонкостями стирки.
Главные правила ухода за льном от профессионалов
Эксперты выделяют несколько ключевых рекомендаций по уходу за льняной одеждой, позволяющих сохранить ее первоначальный вид и структуру.
Прежде всего, очистка ткани должна происходить только в прохладной воде, поскольку термическое воздействие горячей воды разрушает волокна и приводит к существенной усадке одежды.
Также для восстановления мягкости материала советуют применять обычный белый уксус, эффективно вымывающий из глубоких слоев нитей накопленные микрочастицы стиральных порошков и гелей.
Кроме того, важно полностью исключить использование автоматической сушки. Лучшим решением является развес вещей на свежем воздухе, ведь высокая температура в сочетании с постоянным механическим вращением в барабане заставляет нити сильно сжиматься.
Как стирать льняную одежду: температура, средства и правильное соседство
Стирка в прохладной воде
Небольшая усадка во время первой стирки является естественным процессом для льна. Однако, чтобы избежать радикального изменения размера вещей, стирать их нужно только в прохладной воде. Эксперт из текстиля Хелена Хендрикс отмечает, что лучшим вариантом является деликатная ручная стирка, но допускается и машинная — на деликатной программе с низкой температурой.
Если вам нужно срочно воспользоваться сушильной машиной, устанавливайте минимальный температурный режим и обязательно бросайте внутрь шерстяные шарики для сушки. Они ускорят процесс и дополнительно смягчат жесткую ткань.
Как стирать льняную одежду в стиральной машинке
Руководитель компании по уходу за текстилем Эшли Матуска Киддер отмечает, никогда не загружайте стиральную машину льняными вещами слишком плотно. Когда в барабане мало места, эффективность стирки падает, а на одежде остаются микрочастицы порошка. Именно это нерастворенное моющее средство чаще всего делает лен неприятным на ощупь и колючим.
Также важно учитывать «соседи» льна в барабане. Трение о тяжелые или грубые ткани (например, махровые полотенца или плотные спортивные костюмы) приводит к быстрому износу льна, появлению колтунцев и накоплению ворса. Льняную одежду следует стирать только с другими легкими или деликатными вещами.
Выбор правильного стирального средства для ткани из льна
По словам Хелены Хендрикс, большинство обычных стиральных порошков и гелей имеют слегка щелочную среду. Для льна это очень вредно, ведь щелочь постепенно разрушает структуру натуральных растительных волокон. Для ухода следует выбирать мягкие гели с нейтральным уровнем pH или натуральные экологические средства без ароматизаторов.
Естественная замена кондиционеру: как уксус спасает от жесткости
Основатель сервиса стирки Мэтт О’Коннор рекомендует добавлять в мягкий гель половину стакана обычного белого уксуса. Этот кухонный ингредиент идеально растворяет остатки мыла в волокнах. Заливать уксус нужно непосредственно в отсек кондиционера во время цикла полоскания — это не только смягчит ткань, но и устранит все неприятные запахи.
А вот от традиционных химических кондиционеров следует отказаться. Они создают на поверхности натуральных нитей невидимую восковую пленку, через которую льняная одежда быстро приобретает застиранный и тусклый вид.
Когда следует обратиться к химчистке
Профессиональная сухая чистка является безопасным вариантом для сложных льняных вещей, которые имеют четкую структуру и форму (например, классические мужские и женские костюмы, жакеты или пальто). Специалисты химчистки не только сохранят размер изделия, но и смогут правильно выгладить его, вернув вещам безупречный и свежий вид без нежелательных заломов.
Что делать, если льняная вещь случайно села
Полностью вернуть вещи первоначальный размер удается не всегда, однако при незначительном сжатии нитей ситуацию можно исправить с помощью двух эффективных подходов.
Первый способ заключается в повторной деликатной стирке изделия в холодной воде. Перед началом сушки ткань во влажном состоянии необходимо аккуратно расправлять и плавно тянуть руками в разные стороны, поворачивая одежду нужные очертания.
Второй вариант предполагает замачивание одежды в едва теплой воде с добавлением небольшого количества детского шампуня вместо обычной машинной стирки. Это средство мягко действует на нити ткани, помогая им расправиться. После этой процедуры вещь выкладывают на сухое чистое полотенце и сворачивают в плотный валик для удаления излишка воды, поскольку выкручивание может разорвать нити. Когда материал останется немного сырым, его аккуратно растягивают пальцами до достижения необходимых параметров.