Как правильно стирать носки: две главные ошибки, которые допускает большинство людей

Носки / © Unsplash

Реклама

Многие перед стиркой не задумываются над тем, как именно кладут носки в барабан стиральной машины. Однако эксперт по стирке Сара Шортер объяснила, что носки обязательно нужно выворачивать наизнанку. Это помогает не только лучше удалить грязь и бактерии, но и сохранить цвета и узоры на дольше,

Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Чтобы достичь оптимального очищения, выверните носки наизнанку перед стиркой», — отметила эксперт.

Реклама

Она назвала две главные причины, почему это важно.

Во-первых, с гигиенической точки зрения это позволяет лучше избавиться от микробов и грязи. Именно внутренняя часть носков соприкасается с кожей ног и накапливает бактерии, пот и отмершие клетки кожи.

Во-вторых, это помогает сохранить внешний вид. Стирка наизнанку уменьшает трение на внешней стороне ткани, благодаря чему носки дольше остаются яркими и не теряют узоров.

В случае, если носки имеют пятна или сильные загрязнения на пятке или подошве, эксперт советует дополнительный подготовительный этап: сначала нанести моющее средство непосредственно на пятна, а уже потом выворачивать наизнанку и стирать.

Реклама

Сара также рекомендует обращать внимание на температурный режим. Она призывает избегать стирки в горячей воде, ведь это снижает срок годности вещей. Холодная вода лучше сохраняет структуру ткани и ее эластичность.

Сушить носки также следует правильно. По словам эксперта, лучше избегать машинной сушки — она может деформировать или растянуть изделие. Вместо этого Шортер советует вывешивать носки на вешалку или веревку, тоже в вывернутом виде.

Еще один совет — не оставлять носки под прямыми солнечными лучами, ведь ультрафиолетовое излучение постепенно разрушает волокна, в частности эластан.

Отдельно эксперт отметила, что носки нужно стирать после каждого ношения. Это особенно важно из-за повышенного потоотделения ног, которое способствует размножению бактерий.

Реклама

Ранее мы сообщали, можно ли мыться в ванной, когда работает стиральная машина

Напомним, эксперты ответили, какие вещи ни в коем случае нельзя стирать в машинке-автомате и почему.