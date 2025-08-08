- Дата публикации
Как правильно стирать носки: две главные ошибки, которые допускает большинство людей
Большинство людей стирают носки неправильно, из-за чего те быстрее изнашиваются. Эксперт по стирке объяснила, как это исправить.
Многие перед стиркой не задумываются над тем, как именно кладут носки в барабан стиральной машины. Однако эксперт по стирке Сара Шортер объяснила, что носки обязательно нужно выворачивать наизнанку. Это помогает не только лучше удалить грязь и бактерии, но и сохранить цвета и узоры на дольше,
Об этом сообщило издание Daily Mail.
«Чтобы достичь оптимального очищения, выверните носки наизнанку перед стиркой», — отметила эксперт.
Она назвала две главные причины, почему это важно.
Во-первых, с гигиенической точки зрения это позволяет лучше избавиться от микробов и грязи. Именно внутренняя часть носков соприкасается с кожей ног и накапливает бактерии, пот и отмершие клетки кожи.
Во-вторых, это помогает сохранить внешний вид. Стирка наизнанку уменьшает трение на внешней стороне ткани, благодаря чему носки дольше остаются яркими и не теряют узоров.
В случае, если носки имеют пятна или сильные загрязнения на пятке или подошве, эксперт советует дополнительный подготовительный этап: сначала нанести моющее средство непосредственно на пятна, а уже потом выворачивать наизнанку и стирать.
Сара также рекомендует обращать внимание на температурный режим. Она призывает избегать стирки в горячей воде, ведь это снижает срок годности вещей. Холодная вода лучше сохраняет структуру ткани и ее эластичность.
Сушить носки также следует правильно. По словам эксперта, лучше избегать машинной сушки — она может деформировать или растянуть изделие. Вместо этого Шортер советует вывешивать носки на вешалку или веревку, тоже в вывернутом виде.
Еще один совет — не оставлять носки под прямыми солнечными лучами, ведь ультрафиолетовое излучение постепенно разрушает волокна, в частности эластан.
Отдельно эксперт отметила, что носки нужно стирать после каждого ношения. Это особенно важно из-за повышенного потоотделения ног, которое способствует размножению бактерий.
