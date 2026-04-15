Как правильно стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими, пушистыми и служили годами

Как стирать полотенца / © pexels.com

Впрочем, проблема не всегда в качестве. Чаще всего полотенца быстро портятся из-за неправильного ухода.

По словам экспертов, даже при идеальных условиях средний срок службы полотенец составляет около двух лет. Если ими активно пользуются — еще меньше. Но правильная стирка полотенец способна значительно продлить этот период.

В RealSimple рассказали, как стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими, пушистыми и долговечными.

Не стирайте полотенца на высоких температурах

Одна из самых распространенных ошибок — горячая вода. Хотя кажется, что она лучше очищает, действительно высокая температура разрушает волокна хлопка.

Оптимальный вариант — холодная или теплая вода. Именно так полотенца будут дольше сохранять мягкость и форму.

И хотя одноразовая стирка при высокой температуре не критична, регулярное использование горячего режима делает полотенца жесткими и сокращает их срок службы.

Стирайте полотенца отдельно от одежды

Еще один важный лайфхак — не смешивать полотенца с одеждой.

Ткань полотенец (махра) легко цепляется за молнии, пуговицы и другие детали, что приводит к повреждению волокон. В результате полотенца быстрее изнашиваются и теряют вид.

Не перебирайте со стиральным средством

Больше порошка — не значит чище. Напротив, избыток средства скапливается в волокнах ткани.

Это приводит к:

потери мягкости;

появления жесткости;

снижение способности впитывать влагу.

Оптимальное количество — примерно 1–2 столовых ложки на одну стирку (или согласно инструкции производителя).

Не перегружайте стиральную машину

Если барабан переполнен, полотенца просто не выпираются должным образом.

Идеальное правило — заполнять стиральную машину не более чем на ¾. Это обеспечит качественную очистку и бережную стирку полотенец.

Выбирайте качественные средства для стирки

Дешевые моющие средства могут повреждать ткань. А качественные стиральные средства с био-энзимами:

лучше устраняют запахи;

дольше сохраняют свежесть;

позволяют стирать полотенца реже.

А меньшее количество стирок — это меньшее изнашивание ткани.

Осторожно с отбеливателем

Белое полотенце потускнело или появилось пятно? Не торопитесь использовать агрессивный отбеливатель.

Он разрушает структуру ткани. Лучше выбирать кислородные средства или точечный пятновыводитель.

Откажитесь от кондиционера для белья

Хотя кондиционер должен делать ткань более мягкой, в случае полотенец он дает обратный эффект.

Остатки средства:

снижают способность полотенца впитывать воду;

делают ткань жесткой.

Эксперты советуют добавлять немного белого уксуса во время полоскания — это естественно смягчает ткань и освежает ее.

Используйте шарики для сушки

Вместо салфеток для сушилки лучше выбрать специальные шарики.

Они:

уменьшают трение;

предотвращают образование катышек;

помогают полотенцам оставаться пушистыми.

Выбирайте качественные полотенца

Если хотите, чтобы полотенца служили дольше, следует обращать внимание на материал.

Лучший выбор:

турецкий хлопок;

органический хлопок.

Такие полотенца:

мягкие от природы;

хорошо впитывают влагу;

быстро высыхают;

дольше сохраняют свои свойства.

Дополнительный плюс — сертификация Oeko-Tex, гарантирующая безопасность ткани.

Правильный уход за полотенцами — это не сложно, но критически важно. Если стирать полотенца правильно, не перегружать машину и избегать агрессивных средств, они будут оставаться мягкими, пушистыми и прослужат гораздо дольше.