Как правильно стирать постель, чтобы она на протяжении многих лет была, как новая

Следует помнить, что постельное белье во время стирки при высоких температурах и неправильном режиме будет терять свой первозданный вид очень быстро.

Качественная постель – достаточно дорогое удовольствие. И очень обидно, когда она теряет свой яркий цвет и презентабельный вид. Наверное, каждая хозяйка хочет сохранить ее новой как можно дольше. Такая возможность есть, белье просто надо стирать при правильном режиме и оптимальной температуре. Тогда оно будет оставаться ярким и новым на протяжении многих лет.

Как правильно стирать постельное белье, чтобы оно долго было, как новое

Один из важнейших факторов, влияющих на износ постельного белья - это высокая температура стирки. Если вы хотите сохранить белье новым как можно дольше, его надо стирать при температуре 40 градусов. Шелковое белье - при 30 градусах. Если постель из хлопка и белого цвета, тогда допускается температура 60 градусов.

Вторым ключевым фактором, который влияет на состояние белья, является режим стирки. Чтобы ткань не повредилась и не потеряла своего презентабельного вида, лучше всего стирать вещи на деликатном режиме. Если постель из льна или хлопка, допускаются высокие температуры, вплоть до 90 градусов.

Также эксперты рекомендуют стирать постельное белье раз в неделю, тогда оно будет хорошо выглядеть на протяжении многих лет.

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