Как правильно стирать постель, чтобы уничтожить клещей и не испортить белье

Как постирать постель / © Credits

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Знаете ли вы, что неправильная температура стирки может превратить ваши простыни в рассадник пылевых клещей? Даже современные стиральные машины не всегда избавляют от этой проблемы, если выбрать не тот режим.

Об этом сообщило издание Express.

Многие считают, что достаточно холодной воды или экономного режима, но это ошибка. Пылевые клещи, которые питаются отмершими клетками кожи, активно размножаются в простынях и наволочках. Чтобы их уничтожить, нужна вода не ниже 30-40°C. Однако некоторые ткани (например, шелк или деликатные материалы) требуют более низких температур — поэтому всегда проверяйте этикетки.

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Эксперты рекомендуют стирку при 60°C — именно такая температура убивает большинство вредных микроорганизмов. Однако для ежедневной стирки подходит и 40°C, если использовать качественные средства.

Ошибки, которых следует избегать:

Не переполняйте барабан – вещи должны свободно перемешиваться.

Не смешивайте с полотенцами – грубые волокна повреждают ткань.

Дозируйте средство правильно – избыток порошка приведет к быстрому износу.

Отбеливатель следует использовать только в крайних случаях и согласно инструкции.

Раньше мы сообщали, как понять, действительно ли ваша стиральная машина хорошо стирает одежду.

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