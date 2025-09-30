Как правильно стирать вещи: ученые развенчали главный миф о температуре воды

Стирка / © Credits

Многие люди до сих пор считают, что горячая вода лучше отстирывает вещи. Однако новые исследования показывают: современные технологии делают стирку в холодной воде более эффективной. Это помогает сохранить ткани, снизить расходы и уменьшить вред окружающей среде.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Современные стиральные машины и моющие средства разработаны для работы на низких температурах. Многие порошки и гели содержат ферменты, которые активируются уже от 15,6 °C. Благодаря этому даже стойкие пятна — шоколад, джем, пиво или детское питание — хорошо отстирываются в прохладной воде. Она также эффективна против следов крови и мочи.

А деликатные ткани, например шелк, кружево или темные материалы, безопаснее стирать в прохладной, чтобы не повредить их структуру или цвет.

Часто на ярлыках одежды указана стирка при низких температурах. Это не случайно: горячая вода может вызвать усадку или линьку. Правильный температурный режим помогает продлить жизнь вещей.

Кроме того, около 90% энергии, которую потребляет стиральная машина, расходуется на нагрев воды. Поэтому холодная стирка уменьшает расходы на электроэнергию. Дополнительный плюс — меньше складок на ткани, а значит, меньше времени на глажку.

Стирка в холодной воде уменьшает выбросы микроволокон в водоемы, которые вредят природе. Также снижение температуры сокращает потребление энергии, делая процесс более экологичным.

Несмотря на преимущества, теплая вода может быть более эффективной для синтетики и трикотажа. В то же время жир, масло, томатные соусы или трава лучше отходят в теплой воде. Она также рекомендована при сильном загрязнении или если в доме есть больные — тогда высокие температуры помогают лучше уничтожать микробы.

