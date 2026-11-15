Как правильно сушить свитер после стирки, чтобы он не растянулся: простой способ

Как высушить свитер после стирки / © Фото из открытых источников

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Неправильная сушка мокрых свитеров после стирки — главная причина, по которой любимые теплые вещи быстро теряют форму и презентабельный вид. Разбираемся, как высушить свитер, чтобы он был красивым в течение многих лет.

Об этом рассказывает Aeraly.

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Почему свитера после стирки нельзя сушить на вешалках

Чтобы избежать порчи свитеров, нужно понять особенности строения самой ткани. В отличие от классических тканых материалов, где нити переплетаются под прямым углом и держат стабильную форму, трикотаж состоит из петель пряжи, сцепленных между собой. Каждая петля держится за предыдущую и следующую, благодаря чему полотно тянется во всех направлениях.

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Эта особенность делает свитера удобными и позволяет им адаптироваться к фигуре, но в то же время делает их беззащитными перед неправильной стиркой и сушкой.

Вес мокрого свитера сильно растет, ведь впитавшаяся вода может составлять от 50% до 150% от его начальной массы. Петли растягиваются под давлением, и если свитер высохнет на вешалке, он безвозвратно деформируется.

Натуральные материалы, например шерсть, кашемир или хлопок, во влажном состоянии имеют сильную «термическую память» — они фиксируют ту форму, в которой высохли. Ни в коем случае не сушите свитера на вешалках.

Некоторые модели свитеров могут выдержать кратковременное подвешивание до 30 минут для стекания воды, но это лишь при условии, что вешалка очень широка.

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Для нежного трикотажа вреден даже легкий отжим при 600 оборотах в стиральной машинке. Можно выбрать минимальные 400 оборотов на программах «Шерсть» или «Деликатная стирка».

Как высушить вязаный свитер, чтобы он не растянулся

Лучшим способом, как высушить свитер после стирки, является техника с полотенцем.

Достаньте свитер из стиральной машинки или миски, не выкручивайте его. Поддерживайте вещь обеими руками снизу, чтобы ее вес не концентрировался в одной точке. Аккуратно разложите свитер на чистом сухом махровом полотенце. Разгладьте свитер до правильной формы. Сверните полотенце вместе со свитером внутри в плотный рулет. Крепко прижимайте рулет по всей длине в течение 30 секунд. Полотенце впитает всю лишнюю воду. Разверните полотенце и достаньте свитер. Разложите его в горизонтальном положении на сушилку.

Мокрый свитер нельзя выкручивать руками ни в коем случае. Это привычное движение механически скручивает петли в неестественное положение, что деформирует ткань.

Правила высушивания свитеров

Сушка в разложенном виде — единственный правильный способ для вязаных вещей. Просушить свитера можно на ровной горизонтальной поверхности, застеленной сухим полотенцем. Перед сушкой свитера нужно придать ему правильную форму, разгладить рукава и всю ткань, а также убрать заломы после стирки.

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Разместите импровизированную сушилку в хорошо проветриваемом месте, но подальше от прямых солнечных лучей. Ультрафиолет может обесцвечивать некоторые виды шерсти, особенно светлые и пастельные оттенки. Идеальным вариантом станет комната с открытым окном и непрямым движением воздуха.

Полностью свитер высохнет за 8–36 часов в зависимости от ткани, толщины пряжи и вязки.

Кашемир требует максимальной осторожности. Только ручная стирка, никакого отжима в машинке, сушка подальше от солнца и тщательное формирование силуэта. Хранить кашемир нужно только в сложенном состоянии в шкафу.

Мериносовая шерсть выдерживает машинную стирку на программе для шерсти при температуре до 30 °C и отжим на 600 оборотах. Такие свитера долго сохнут.

Обычная шерсть и смесевые ткани, например изделия из овечьей шерсти, шерсти ягненка или смесей с акрилом или полиэстером, более выносливы. Они хорошо переносят деликатный отжим в машинке и высыхают в разложенном виде за 12–18 часов.

Вязаный хлопок и плотный трикотаж — наименее привередливы и выдерживают отжим до 1000 оборотов.

Акрил и синтетический трикотаж почти не имеют «памяти» формы, поэтому такие вещи самые стойкие к растяжению, спокойно переносят интенсивный отжим и даже непродолжительную сушку на вешалке.

Стирка свитеров: главный секрет

Напомним, чтобы любимые свитера годами выглядели как новые и не теряли мягкости, перед стиркой их обязательно нужно вывернуть наизнанку. Это уменьшает трение лицевой стороны о барабан стиральной машины, а дополнительное использование специального мешка для деликатной стирки защищает волокна от повреждений и сохраняет исходную форму изделия.

Кроме того, для ухода за трикотажем нужно выбирать деликатный или ручной режим с температурой не выше 30 градусов и минимальными оборотами отжима. Лучше всего использовать мягкие жидкие средства для шерсти и деликатных тканей.

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