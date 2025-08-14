- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 141
- Время на прочтение
- 2 мин
Как правильно сушить яблоки, чтобы они долго сохраняли вкус и пользу: лучшие способы
Сушеные яблоки — это универсальная заготовка, которая подходит для компотов, выпечки, каш и как здоровый перекус. Чтобы они сохранили свой естественный вкус, аромат и витамины, важно правильно подготовить плоды и выбрать подходящий способ сушки.
Рассказываем о лучших способах сушки яблок, которые помогут сделать идеальные сухофрукты, которые не будут портиться на протяжении многих месяцев. Об этом пишет ресурс «Мы-Украина».
Как подготовить яблоки к сушке
Мытье и просушивание. Тщательно помойте плоды под проточной холодной водой и протрите насухо полотенцем.
Нарезка. Кружечками — это быстрый способ, при котором можно легко избавиться от семян, они будут выпадать сами. Ломтики лучше всего подойдут для приготовления десертов и компотов.
Защита от потемнения. Чтобы яблоки остались светлыми, замочите их на 3 минуты в растворе соли — 10 г на 1 л холодной воды, затем откиньте на дуршлаг и слегка подсушите на полотенце.
Как сушить яблоки на открытом воздухе
Разложите нарезанные яблоки в один слой на чистой ткани, подносе или пищевой пленке.
Накройте марлей или сеткой, чтобы защитить от насекомых.
На солнце ломтики высыхают за 2-3 дня, в тени или в прохладную погоду — за 5-8 дней.
Периодически переворачивайте плоды для равномерной сушки.
Сушка в тени сохраняет больше витамина С.
Как сушить яблоки в духовке
Застелите противень пергаментом, выложите ломтики яблок в один слой.
Установите температуру 60 °C, оставьте дверцу приоткрытой на 8-10 см.
Переворачивайте яблоки каждый час.
Время сушки должно составлять до 7 часов, в зависимости от сорта и толщины ломтиков.
Если сушить яблоки при температуре 50 °C, они сохранят свой яркий аромат.
Как правильно сушить яблоки в электросушилке
Разложите яблоки на поддонах одним слоем.
Установите температуру 60 °C.
Сушите 5-7 часов, при необходимости — до 9 часов.
Не надо переворачивать и контролировать процесс, сушилка сама поддерживает оптимальную температуру.
Сушка яблок в микроволновке
Выложите яблоки на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
Сушите 3 минуты на мощности 1000-1200 Вт, затем переверните и досушите 3 минуты на 700-800 Вт.
Такой способ сушки подходит только для небольших порций.
Как правильно хранить сушеные яблоки, чтобы не испортились
Чтобы сухофрукты оставались свежими и ароматными:
Используйте льняные мешочки, стеклянные банки, жестяные емкости или плотные картонные коробки.
Храните в сухом, темном и прохладном месте, вдали от специй и продуктов с сильным запахом.
Раз в 3 недели проверяйте на наличие влаги, плесени или насекомых.
Можно добавить в тару несколько сухих веточек мяты или лаванды, они отпугивают вредителей и придают легкий аромат.