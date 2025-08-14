Как правильно сушить яблоки, чтобы они долго сохраняли вкус и пользу: лучшие способы

Как сушить яблоки: все способы / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем о лучших способах сушки яблок, которые помогут сделать идеальные сухофрукты, которые не будут портиться на протяжении многих месяцев. Об этом пишет ресурс «Мы-Украина».

Как подготовить яблоки к сушке

Мытье и просушивание. Тщательно помойте плоды под проточной холодной водой и протрите насухо полотенцем.

Нарезка. Кружечками — это быстрый способ, при котором можно легко избавиться от семян, они будут выпадать сами. Ломтики лучше всего подойдут для приготовления десертов и компотов.

Защита от потемнения. Чтобы яблоки остались светлыми, замочите их на 3 минуты в растворе соли — 10 г на 1 л холодной воды, затем откиньте на дуршлаг и слегка подсушите на полотенце.

Как сушить яблоки на открытом воздухе

Разложите нарезанные яблоки в один слой на чистой ткани, подносе или пищевой пленке.

Накройте марлей или сеткой, чтобы защитить от насекомых.

На солнце ломтики высыхают за 2-3 дня, в тени или в прохладную погоду — за 5-8 дней.

Периодически переворачивайте плоды для равномерной сушки.

Сушка в тени сохраняет больше витамина С.

Как сушить яблоки в духовке

Застелите противень пергаментом, выложите ломтики яблок в один слой.

Установите температуру 60 °C, оставьте дверцу приоткрытой на 8-10 см.

Переворачивайте яблоки каждый час.

Время сушки должно составлять до 7 часов, в зависимости от сорта и толщины ломтиков.

Если сушить яблоки при температуре 50 °C, они сохранят свой яркий аромат.

Как правильно сушить яблоки в электросушилке

Разложите яблоки на поддонах одним слоем.

Установите температуру 60 °C.

Сушите 5-7 часов, при необходимости — до 9 часов.

Не надо переворачивать и контролировать процесс, сушилка сама поддерживает оптимальную температуру.

Сушка яблок в микроволновке

Выложите яблоки на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

Сушите 3 минуты на мощности 1000-1200 Вт, затем переверните и досушите 3 минуты на 700-800 Вт.

Такой способ сушки подходит только для небольших порций.

Как правильно хранить сушеные яблоки, чтобы не испортились

Чтобы сухофрукты оставались свежими и ароматными: