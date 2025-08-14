ТСН в социальных сетях

Как правильно сушить яблоки, чтобы они долго сохраняли вкус и пользу: лучшие способы

Сушеные яблоки — это универсальная заготовка, которая подходит для компотов, выпечки, каш и как здоровый перекус. Чтобы они сохранили свой естественный вкус, аромат и витамины, важно правильно подготовить плоды и выбрать подходящий способ сушки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как сушить яблоки: все способы

Как сушить яблоки: все способы / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем о лучших способах сушки яблок, которые помогут сделать идеальные сухофрукты, которые не будут портиться на протяжении многих месяцев. Об этом пишет ресурс «Мы-Украина».

Как подготовить яблоки к сушке

  • Мытье и просушивание. Тщательно помойте плоды под проточной холодной водой и протрите насухо полотенцем.

  • Нарезка. Кружечками — это быстрый способ, при котором можно легко избавиться от семян, они будут выпадать сами. Ломтики лучше всего подойдут для приготовления десертов и компотов.

  • Защита от потемнения. Чтобы яблоки остались светлыми, замочите их на 3 минуты в растворе соли — 10 г на 1 л холодной воды, затем откиньте на дуршлаг и слегка подсушите на полотенце.

Как сушить яблоки на открытом воздухе

  • Разложите нарезанные яблоки в один слой на чистой ткани, подносе или пищевой пленке.

  • Накройте марлей или сеткой, чтобы защитить от насекомых.

  • На солнце ломтики высыхают за 2-3 дня, в тени или в прохладную погоду — за 5-8 дней.

  • Периодически переворачивайте плоды для равномерной сушки.

Сушка в тени сохраняет больше витамина С.

Как сушить яблоки в духовке

  • Застелите противень пергаментом, выложите ломтики яблок в один слой.

  • Установите температуру 60 °C, оставьте дверцу приоткрытой на 8-10 см.

  • Переворачивайте яблоки каждый час.

  • Время сушки должно составлять до 7 часов, в зависимости от сорта и толщины ломтиков.

Если сушить яблоки при температуре 50 °C, они сохранят свой яркий аромат.

Как правильно сушить яблоки в электросушилке

  • Разложите яблоки на поддонах одним слоем.

  • Установите температуру 60 °C.

  • Сушите 5-7 часов, при необходимости — до 9 часов.

Не надо переворачивать и контролировать процесс, сушилка сама поддерживает оптимальную температуру.

Сушка яблок в микроволновке

  • Выложите яблоки на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

  • Сушите 3 минуты на мощности 1000-1200 Вт, затем переверните и досушите 3 минуты на 700-800 Вт.

Такой способ сушки подходит только для небольших порций.

Как правильно хранить сушеные яблоки, чтобы не испортились

Чтобы сухофрукты оставались свежими и ароматными:

  • Используйте льняные мешочки, стеклянные банки, жестяные емкости или плотные картонные коробки.

  • Храните в сухом, темном и прохладном месте, вдали от специй и продуктов с сильным запахом.

  • Раз в 3 недели проверяйте на наличие влаги, плесени или насекомых.

  • Можно добавить в тару несколько сухих веточек мяты или лаванды, они отпугивают вредителей и придают легкий аромат.

