Как правильно убирать в доме: 11 ошибок, которых нужно избегать

Уборка дома или квартиры требует не только времени, но и дисциплины. Во время процесса главное – не откладывать неприятную работу и не оставлять не убранных мест.

Редко кто любит заниматься уборкой по дому. Занятие это однообразное и скучное. Наводя порядок, многие спешат сделать это как можно быстрее, как следствие – остается полно плохо убранных мест, не помытых и не протертых. Однако, можно сделать это дело менее неприятным, если составить план уборки дома, что значительно упростит процесс уборки.

Эксперты по чистоте Мелисса Поппинг и Алисия Соколовски рассказали, какие ошибки наиболее распространены во время уборки и посоветовали, как их избежать, чтобы уборка была эффективной.

Ошибки, которые часто делают при уборке

Не убирать под мебелью, где скапливается много пыли. "Поддержка порядка в этих местах не только поможет снизить общее количество пыли в вашем доме, но и предотвращает аллергию на окружающую среду, вызванную пылью, лупой и пыльцой. Если мебель слишком велика, чтобы ею можно было маневрировать, рассмотрите возможность использования пылесоса или швабры с более длинной ручкой, чтобы охватить такое пространство", — отмечает эксперт. Многие начинают убирать снизу вверх, хотя это ошибка. "Когда вы убираете сверху вниз, пыль и мусор естественным образом падают на нижние поверхности, что облегчает их последующую уборку. Следовательно, вам не придется повторно очищать нижние поверхности, и вы экономите время и энергию. Вы также избегаете риска распространения пыли или грязи из нижних поверхностей на уже очищенные верхние поверхности", — объяснила Соколовски. Не перебирать и не сортировать мусор. Делайте регулярную сортировку, выбрасывайте бумажную продукцию (почту, счета, квитанции и т.п.) . "Отказ от привычки накапливать бумаги позволит вам создать более организованную и эффективную систему управления вашими документами". Использование грязных губок, тряпок и других инструментов для уборки. Чистка грязными средствами не только не является эффективной уборкой, но и, наоборот, может способствовать распространению грязи и микробов. К тому же загрязненные тряпки могут иметь неприятный запах из-за скопления бактерий. Использование агрессивных чистящих средств в доме может со временем повредить поверхности. Эксперты рекомендуют выбирать натуральные чистящие средства для пола, мебели, бытовой техники и других поверхностей, которые не содержат вредных химикатов. Не читать описания средств по уборке. Даже когда речь идет о натуральных моющих средствах, важно читать инструкции, поскольку те или иные средства предназначены для определенных поверхностей, применение их может привести к их порче. Кроме того, сочетать определенные средства нельзя одновременно с точки зрения безопасности и эффективности. Неправильное использование чистящих средств. По словам Соколовски, для разных поверхностей нужны специальные чистящие средства. Использование неправильного продукта может привести к царапинам, изменению цвета или другим формам повреждения поверхности. Каждое чистящее средство предназначено для борьбы с определенными типами грязи, пятен или загрязнений. Использование неправильных чистящих средств может повредить поверхности вашего дома. Это, во-первых, затратно, во-вторых, может повредить поверхности и инструменты, которые вы используете. Неправильное хранение чистящих средств. Некоторые чистящие средства могут быть опасны в случае их неправильного хранения. Правильно организованное хранение также облегчает поиск необходимых средств для чистки и доступ к ним. Оставлять мокрые полотенца смятыми. Вместо того чтобы класть мокрые полотенца в корзину, лучше повесить их там, где они смогут сначала как следует высохнуть. Влажные полотенца не только создают неприятный аромат, но и становятся питательной средой для плесени. Не доводить уборку до конца. Не до конца убранный дом только утомит вас во время следующей генеральной уборки. Чтобы этого не произошло, нужно составить подробный план уборки. "Точно решите, сколько времени вы хотите посвятить конкретной задаче. Установите таймер, отложите телефон и сосредоточьтесь только на текущей задаче. Вы будете удивлены, насколько быстро вы будете переходить от задания к заданию, оставляя последнее полностью выполненным, прежде чем переходить к следующему", – утверждает Поппинг. Откладывание уборки. Составьте график уборки, которую вы сможете соблюдать, наметьте ежедневные, еженедельные, ежемесячные и сезонные задания по наведению порядка.

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