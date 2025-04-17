Как правильно убирать в доме: 12 ошибок, которых нужно избегать

Как правильно убирать

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Уборка дома или квартиры требует не только времени, но и дисциплины. Во время процесса главное — не откладывать неприятную работу и не покидать неубранные места.

Редко кто любит заниматься уборкой дома. Дело это однообразное и скучное. Наводя порядок, многие спешат сделать это как можно быстрее, как следствие — остается полно плохо убранных мест, непомытых и неубранных. Однако можно сделать это дело менее неприятным, если составить план уборки дома, что значительно упростит процесс.

Эксперты по чистоте Мелисса Поппинг и Алисия Соколовски рассказали, какие ошибки наиболее распространены во время уборки, и посоветовали, как их избежать, чтобы уборка была эффективной.

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Ошибки, которые часто делают при уборке

Не убирают под мебелью, где скапливается много пыли. «Поддержка порядка в этих местах не только поможет снизить общее количество пыли в вашем доме, но и предотвращает аллергию на окружающую среду, вызванную пылью, лупой и пыльцой. Если мебель слишком большая, чтобы ее можно было передвигать, рассмотрите возможность использования пылесоса или швабры с длинной ручкой, чтобы охватить такое пространство», — отмечает эксперт. Многие начинают убирать снизу вверх, хотя это ошибка. «Когда вы убираете сверху вниз, пыль и мусор естественным образом падают на нижние поверхности, что облегчает их дальнейшую уборку. Следовательно, вам не придется повторно очищать нижние поверхности, и вы сэкономите время и энергию. Вы также избегаете риска распространения пыли или грязи с нижних поверхностей на уже очищенные верхние», — объяснила Соколовски. Не перебирают и не сортируют мусор. Произведите сортировку и выбрасывание бумажной продукции (почты, счетов, квитанций и т.п.) регулярной частью вашей процедуры уборки. «Отказ от привычки накапливать бумаги позволит вам создать более организованную и эффективную систему управления вашими документами». Используют грязные губки, тряпки и другие уборочные средства. Чистка грязными салфетками не только не является эффективной уборкой, но и, наоборот, может способствовать распространению грязи и микробов. К тому же загрязненные тряпки могут иметь неприятный запах из-за скопления бактерий. Используют агрессивные чистящие средства в доме, что может со временем повредить поверхности. Эксперты рекомендуют выбирать натуральные чистящие полы, мебели, бытовой техники и других поверхностей, которые не содержат вредных химикатов. Не читают описания средств по уборке. Даже когда речь идет о натуральных моющих средствах, важно читать инструкции, поскольку для определенных поверхностей предназначены те или иные средства, применение которых может привести к их порче. К тому же, сочетать определенные средства нельзя одновременно с точки зрения безопасности и эффективности. Неправильно используют чистящие средства. По словам Соколовски, для разных поверхностей нужны специальные чистящие средства. Использование неправильного продукта может привести к царапинам, изменению цвета или другим формам повреждения поверхности. Каждое чистящее средство предназначено для борьбы с определенными типами грязи, пятен или загрязнений. Используют неправильные чистящие средства, что может повредить поверхности вашего дома. Это, во-первых, затратно, во-вторых, может повредить поверхности и инструменты, которые вы используете. Неправильно хранят чистящие средства. Некоторые чистящие средства могут быть опасны в случае их неправильного хранения. Правильно организованное хранение также облегчает поиск необходимых средств для чистки и доступ к ним. Оставляют мокрые полотенца скомканными. Вместо того чтобы класть мокрые полотенца в корзину, лучше повесить их там, где они смогут сначала как следует высохнуть. Влажные полотенца не только создают неприятный аромат, но и становятся питательной средой для плесени. Не доводят уборку до конца. Не полностью убранный дом только истощат вас во время следующей генеральной уборки. Чтобы этого не произошло, нужно составить детальный план уборки. «Точно решите, сколько времени вы хотите посвятить конкретной задаче. Установите таймер, отложите телефон и сосредоточьтесь только на текущем деле. Вы будете удивлены, насколько быстро вы будете переходить от задания к заданию, оставляя последнее полностью выполненным, прежде чем переходить к следующему», — утверждает Поппинг. Откладывают уборку. Составьте график уборки, которую вы сможете соблюдать, наметьте ежедневные, еженедельные, ежемесячные и сезонные задания по наведению порядка.