Как правильно ухаживать за волосами зимой: трихолог дала важные советы

Если не правильно ухаживать за волосами, то к весне они потеряют свой облик.

Зимой волосы нуждаются в особом уходе. И тому есть несколько причин. Во-первых, мы носим шапки. Во-вторых, на волосы влияет низкая температура воздуха. В-третьих, в холодное время года наш организм получает меньше витаминов.

Как ухаживать за волосами зимой, рассказала трихолог Кристина Руденко в Instagram.

Пять правил зимнего ухода за волосами

Первое. Выходя на улицу, защищайте свои волосы. Эксперт объясняет, что наши волосы состоят до 15% из воды, а при низкой температуре эта вода в структуре замерзает. Затем эти "сосульки" трескаются и разрывают волокна белков, а это восстановить практически невозможно.

Второе. Старайтесь не выходить из помещения на улицу даже с едва влажными волосами.

Третье. Адаптируйте уход за волосами до смены сезона. Это очень важно делать, ведь холод и сухое пространство помещений создают другие условия, к которым нам важно вовремя адаптироваться.

Четвертое. Следует бороться с электризацией и сухостью кончиков волос. Иначе – за три месяца можно довести волосы до критического состояния, а весной обяжет убрать значительную часть длины волос.

Пятый. Необходимо защищать кожу головы от низких температур. Следует учесть, что при -2 °С сосуды сужаются, питание волосяных луковиц уменьшается, замедляется рост волос. Как следствие, волосы могут начать выпадать.

Читайте также: