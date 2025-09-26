Как правильно укрыть виноград на зиму: три эффективных и простых метода

Виноград / © Pixabay

Виноград — гордость любого сада, но без должной защиты зимой лоза может погибнуть от сильных морозов. Большинство популярных сортов способны выдержать только до -15 ° C без специальной защиты. Опытные садоводы поделились проверенными и эффективными методами, которые помогут сохранить вашу лозу целой и здоровой, гарантируя будущий сочный урожай.

Об этом пишут «Хорошие новости».

Укрытие винограда — это не только вопрос температурной защиты. Защитный слой играет критическую роль в выживании растения.

Поврежденная морозами лоза плохо плодоносит, долго восстанавливается, а в некоторых случаях может быть утрачена навсегда. Надежное укрытие позволяет значительно повысить выживаемость лоз и предотвратить потерю урожая.

Кроме прямого воздействия мороза, защита также помогает обезопасить растение от:

Сильный ветер, который высушивает лозу.

Резких перепадов температуры, которые могут вызвать повреждение.

Снежные нагрузки, ломающие ветви.

Топ-3 проверены методы укрытия винограда

Садоводы выделяют три самых эффективных материала, которые обеспечивают надежную зимнюю защиту:

Сосновые ветви: Защита до -32°C

Это один из самых популярных и доступных методов. Лозу осторожно снимают с опоры, скручивают в клубок и фиксируют на земле, например с помощью кирпича. Сверху лозу засыпают сосновыми ветвями слоем 30-40 см.

Этот способ способен защитить виноград даже при экстремальных температурах до -32°C. Важно помнить: на песчаных почвах, которые быстрее отдают тепло, слой веток должен быть больше, поскольку их теплоизоляция там несколько снижается.

Тирса: Надежность, требующая усилий

Опилки считается одним из самых надежных, хотя и более трудоемких способов утепления. Лозу обязательно укладывают на землю поверх пленки (это оградит от прямого контакта с влажной землей). Далее лозу плотно засыпают опилками слоем не менее 20 см.

Такой подход обеспечивает долговременную и надежную защиту от морозов и ветра, идеально подходит для регионов со суровыми зимами.

Мать из тростника: Дорогой, но простой вариант

Камышовые мать — это эффективный, хотя и более дорогой способ. Они легко укладываются на лозу и хорошо ограждают. Их можно приобрести в строительных магазинах. Основной недостаток метода — более высокая цена и ограниченный срок службы, обычно составляет 3–4 года.

Важные дополнительные советы от садоводов

Для успешной зимовки следует соблюдать несколько правил:

Ревизия лозы: Перед началом укрытия обязательно проверьте лозу и удалите все больные или поврежденные ветви.

Выбор материала: Всегда выбирайте материалы с учетом типа почвы и местных зимних условий.

Комбинирование Для максимальной изоляции материалы можно комбинировать. К примеру, слой опилок можно накрыть сосновыми ветвями.

Надежность: Убедитесь, что укрытие хорошо закреплено, чтобы его не повредил сильный ветер или снег.

Напомним, ранее мы писали, что синоптики предупредили о наступлении первых осенних заморозков в западных областях Украины. Для садоводов это сигнал к срочным действиям, ведь ночное похолодание может серьезно повредить урожай и вынудить к пересеву культур.