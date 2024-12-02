Как правильно употреблять какао, можно ли его пить на ночь, как приготовить вкусный напиток

Кое-кто любит начинать день с чашки какао, считая, что оно хорошо бодрит, кое-кто, наоборот, выпивает на ночь для расслабления. Многие мифы окружают вкусовые качества и способы приготовления какао. Рассказываем как и когда лучше пить какао

Нужно ли добавлять молоко к напитку из какао

Самый вкусный напиток какао — из тертого какао, тот, который получают непосредственно их какао-бобов. В этом случае даже необязательно добавлять молоко, потому что вкус и так будет насыщенным, а сам напиток будет более питательным, в том числе из-за большего содержания жиров.

Когда лучше пить какао

В 100 г какао-порошка – 230 мг кофеина, а в 100 г порошка растворимого кофе – 3140 мг. В натуральном кофе этого вещества еще больше. В какао мало кофеина, но больше полезного теобромина, который тоже оказывает стимулирующее воздействие на организм, но влияет гораздо мягче кофеина. Благодаря этому какао напиток бодрит.

Можно ли употреблять какао перед сном? Часть экспертов из-за его свойств бодрить не рекомендуют употреблять этот напиток перед сном, в то же время проведенное исследование на грызунах показали, что какао не нарушает суточные ритмы и сон, а наоборот целебно влияет на бессонницу и суточные нарушения сна, вызванные психофизиологическим стрессом.

Могут ли употреблять какао те, кто хочет похудеть

Все зависит от того, как употребляется какао. 100 г порошка какао содержит 228 ккал, а для приготовления порции напитка используется 5-10 г порошка. То есть тем, кто следит за калорийностью, можно особо не переживать. Но если в какао добавлены сахар, сливки и другие ингредиенты, калорийность увеличится в разы.

Почему лучше не потреблять быстрорастворимое какао

Существует множество быстрорастворимых напитков, в состав которых входит какао. Недостатки таких напитков в том, что они содержат достаточно высокий процент сахара, сливки, не всегда высокого качества. Какао у них слишком мало, чтобы извлечь из него пользу, вместо природного аромата, у них ароматизаторы. Вот почему стоит приготовить какао самостоятельно.

Как приготовить какао

Чаще варить какао предлагают на молоке, включая овсяное и безлактозное. Однако из качественного продукта удастся сварить какао на воде и даже без молока, а результат получится не хуже. Помимо классического рецепта напитка. сваренного на плите, можно попытаться приготовить какао даже в микроволновке. В ней вскипятить молоко получится даже быстрее, чем в сотейнике. Главное, не упустить момента и тщательно размешать ингредиенты, чтобы не было комочков.

Рецепт классического какао

На 0,5 литра молока требуется 1–1,5 столовой ложки хорошего какао. Можно сварить без сахара, но для напитка, так как в детстве, нужна примерно столовая ложка сахара.

Молоко доводим до кипения и медленно всыпаем какао активно помешивая. Также можно размешать его в небольшом количестве горячей воды, такой раствор будет удобнее вливать в молоко.

Добавляем сахар, варим на маленьком огне около 5 минут и оставляем настояться под крышкой.

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